Con l’avanzare dell’età o per la scarsa cura personale sono diversi gli inestetismi a cui possiamo andare incontro. Tra rughe, brufoli e punti neri c’è solo l’imbarazzo della scelta e da mettersi le mani nei capelli. A tutte queste imperfezioni, che possono risultare più o meno sgradevoli, se ne può aggiungere un’altra altrettanto diffusa. Si tratta dei pori dilatati.

Anche se apparentemente di poco conto, questa problematica può incidere molto sulla nostra bellezza. Le cause della dilatazione dei pori sono tante, a partire dallo stile di vita che si adotta. Bere troppe bevande alcoliche o consumare alimenti grassi potrebbe non aiutare ma anzi favorire l’inestetismo. L’invecchiamento cutaneo, poi, non farebbe che mettere la ciliegina sulla torta.

Creme miracolose

Molti utenti affetti da questo problema cercano sul web delle creme miracolose che possano risolvere in un attimo la situazione. Per nostra sfortuna prodotti del genere non esistono e chi li vende potrebbe volerci ingannare.

In ogni caso, se vogliamo attenuare o nascondere il problema senza rischi, esistono differenti soluzioni. In commercio vi sono appositi idratanti per pelli miste o grasse da distribuire sul viso. Proviamo con qualche scrub esfoliante o lozione pulente, ma solo quelli di cui ci fidiamo.

In generale, nella nostra beauty routine dovremmo pensare di detergere, idratare e tonificare regolarmente la cute. E perché no, anche una maschera naturale fatta in casa potrebbe aiutarci allo scopo.

Questo naturalissimo rimedio fai da te chiude i pori dilatati e pulisce la pelle se applicato delicatamente sul viso

Spesso le soluzioni naturali sono efficaci quanto i prodotti di mercato, e anche più sane. Per questo potremmo pensare di realizzare per nostro conto una crema da spalmare sul viso.

Per restringere i pori e rinvigorire la pelle, uno dei rimedi più utilizzati è senza dubbio la maschera con albumi e succo di limone. È un rimedio consigliato, ma se vogliamo tentare con una comoda alternativa, potremmo mischiare altri due semplicissimi ingredienti.

Ecco come fare: in un contenitore versiamo 5 cucchiai di latte di cocco e 3 di acqua alle rose. Amalgamiamo bene il tutto per creare una soluzione omogenea. A questo punto dobbiamo solo distribuirla sul viso e lasciare che agisca per 30 minuti. Dopodiché potremo sciacquarci bene con qualche manciata di acqua fredda.

Questo naturalissimo rimedio fai da te è indicato per le pelli secche e si consiglia anche in caso di acne o comedoni.

Lettura consigliata

Questa meravigliosa crema naturale sarebbe un portento per sbarazzarsi definitivamente delle rughe sulla fronte, intorno alla bocca e sotto agli occhi