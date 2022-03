La cucina è il modo migliore per testare la nostra fantasia e realizzare abbinamenti davvero spettacolari. Ai fornelli bisogna sempre reinventarsi e sperimentare ricette nuove e sfiziose con cui conquistare ospiti e commensali. In cucina, insomma, nulla è come sembra e occorre affidarsi al proprio palato per riconoscere anche sapori che ci aspettavamo diversissimi.

Il polpettone rientra sicuramente tra gli 8 secondi di carne da preparare in anticipo anche il giorno prima. Ma è proprio certo che debba essere necessariamente di carne? E se fosse possibile preparare anche un ottimo polpettone di verdure con un ortaggio inaspettato?

Come cucinare la carota viola al forno in modo gourmet

Quando a tavola viene servito il polpettone, tutti si aspettano il solito sapore di carne, mollica, uova, pepe nero e insaccati di ogni tipo. Ma, questa volta, il risultato stupirà tutti, perché questo morbido polpettone al forno non si prepara con macinato e pane, ma con la carota viola. Avremo bisogno di:

300 grammi di carote viola;

200 grammi di carote gialle;

100 grammi di mollica di pane fresco;

4 cipollotti;

80 grammi di mandorle affettate;

2 uova medie;

basilico q.b.;

300 grammi di pomodorini ciliegini;

un limone;

uno spicchio d’aglio;

olio d’oliva q.b.;

sale q.b.

Questo morbido polpettone al forno non si prepara con carne ma con un eccezionale ortaggio di marzo dal sapore incredibile

Iniziamo sbucciando e lavando le carote, tenendo da parte circa 80 grammi delle gialle e grattugiando le altre. Nel frattempo, tostare per alcuni minuti in padella le mandorle a lamelle e far soffriggere, a parte, i cipollotti tagliati a fette sottili.

In un mixer da cucina, tritare la mollica di pane e unirla alle uova, ai cipollotti freddi, basilico, succo di limone e sale. Aggiungere anche le carote e 60 grammi di mandorle tostate.

Rivestire di carta forno uno stampo da plumcake e distribuire le rimanenti mandorle sul fondo. Riempire lo stampo con il composto e livellarlo delicatamente.

Cuocere il polpettone a 180 gradi in forno preriscaldato per 40 minuti.

Gli ultimi passaggi

Lavare i pomodori, bucarli con una forchetta e cuocerli in padella per 5 minuti con 4 cucchiai di olio, l’aglio a fette e il sale. Schiacciarli con la forchetta e cuocere per altri 5 minuti.

Tagliare la carota gialla rimasta a fette sottili e oblique. Friggerla in olio caldo e salare. Usarla per decorare il polpettone servito con la salsa di pomodorini.

