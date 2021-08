Settembre è ormai alle porte, l’estate volge al termine e arriva il momento di pensare a cosa mettere nell’armadio per l’autunno 2021. L’autunno è una stagione intermedia, in cui avremo a che fare con giornate ancora calde e giornate più fredde che preannunciano l’arrivo dell’inverno. Perciò l’autunno è una stagione in cui bisogna scegliere capi non troppo pesanti e non troppo leggeri.

I pantaloni, in particolare, saranno il capo di cui parleremo in questo articolo. Tra le tendenze di questo autunno, fortunatamente, troviamo ancora i nostri amati pantaloni a vita alta. Questo modello di pantaloni in tendenza per l’autunno 2021 dona ad ogni figura. I pantaloni a vita alta, leggeri e dal taglio morbido, sono adatti ad ogni silhouette. Diciamo dunque addio a pantaloni scomodi, stretti e che segnano ogni imperfezione del nostro corpo. La linea da seguire per l’autunno 2021, infatti, è la comodità.

I pantaloni a vita alta sono un modello comodo che rimane ancora tra i più amati. Ne esistono di tantissimi tipi, adatti ad ogni carattere e ad ogni forma fisica. Andiamo a scoprire quali sono.

Pantaloni a palazzo

I pantaloni a palazzo sono un modello di pantalone a vita alta adatto a chi vuole slanciare la figura. I must-have di questo autunno sono quelli dal taglio leggero e morbido con gamba larga. Fanno risaltare il punto vita e nascondono perfettamente eventuali fianchi larghi o imperfezioni.

I modelli più amati sono quelli dai tessuti morbidi come il raso o la seta e i modelli a campana, che fanno sembrare i pantaloni quasi delle gonne.

Pantaloni a sigaretta

Raffinatezza è la parola d’ordine che caratterizza questo modello di pantalone a vita alta. Questo tipo di pantaloni è adatto non solo a slanciare la figura ma anche a donare eleganza a chiunque li indossa. Sono perfetti da abbinare ad un blazer per un evento formale, ma anche da indossare con una maglia morbida per un effetto più soft.

Pantaloni in seta o satin

La vera tendenza che spopolerà in autunno sono i pantaloni a vita alta di seta o satin. Tessuti leggerissimi, quasi impalpabili, e fantasie autunnali e colorate che li rendono vivaci e originali. Sono leggeri ma non troppo, adatti per l’inizio della stagione autunnale se abbinati con un cardigan o un maglione leggero. Inoltre, il loro tessuto morbido nasconde alla perfezione tutto ciò che si vuole nascondere. Si adattano perfettamente ad ogni fisico e fanno un figurone in ogni contesto.