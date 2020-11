Ogni volta che si va a comprare dei medicinali il farmacista chiede la tessera sanitaria al fine di poterli scaricare. Succede, però, spesso di non avere con sé la tessera sanitaria e di essere costretti a rinunciare a questa possibilità.

Come fare in modo di poter scaricare i medicinali anche se non si ha con sé la propria tessera? Questo metodo infallibile permette a chiunque di risparmiare sui farmaci senza avere nessun problema. Iniziamo a vedere subito di che si tratta.

Come scaricare i farmaci e risparmiare

Tutti quanti possono scaricare fino al 19% delle spese sostenute in alcune categorie di farmaci e visite mediche. Tale detrazione può essere attuata una volta superato il limite minimo di 120 euro annuali in medicinali.

Per poter ottenere le agevolazioni è necessario presentare nella dichiarazione dei redditi di fine anno tutte quante le spese sostenute. Gli scontrini presentati dovranno, però, contenere il codice fiscale della persona che vuole scaricare tali spese. Per questo motivo si dovrà necessariamente fornire la tessera sanitaria al farmacista. Altrimenti non si potrà accedere a tali agevolazioni.

Il problema è che, spesso, per mancanza della tessera sanitaria, non si riescono ad ottenere gli scontrini. E quindi ad accedere a questa agevolazione fiscale. Esiste, tuttavia, un metodo che permette di conservare sul cellulare la propria tessera sanitaria e non correre più il rischio di non averla con sé.

Molti sanno che è possibile pagare in maniera contactless utilizzando il proprio cellulare. Nel caso non si sapesse come fare è possibile trovare sul sito un articolo appositamente dedicato a come usare il telefono per pagare.

Quello che pochi sanno è che alcune banche permettono di inserire il proprio codice fiscale all’interno dell’app nel telefono all’atto del pagamento. Ogni volta che si pagherà in farmacia con il telefono e non si troverà la tessera sarà basterà cercarla sull’app.

Chiunque voglia sapere come fare ad inserire la propria tessera sull’app bancaria del telefono può consultare quest’articolo al riguardo.