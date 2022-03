Marzo è il mese che scandisce l’inizio della primavera e conseguentemente della bella stagione. Molti italiani si stanno infatti già organizzando per le vacanze estive o per qualche piccola fuga in occasione di ponti e weekend. Per questo oggi andiamo alla scoperta di questo meraviglioso borgo da cartolina che ad ora è tra i luoghi che concorrono al titolo di Capitale della Cultura per il prossimo 2024. Infatti, quest’anno il riconoscimento lo detiene Procida, mentre l’anno prossimo andrà all’accoppiata formata da Bergamo e Brescia. Scopriamo insieme qualche informazione in più su questa candidata.

Un itinerario per la Puglia on the road

Prima di tutto sveliamo la sua posizione: è in Puglia, uno dei territori più famosi per i vacanzieri italiani ed esteri. Infatti, questa Regione marittima moltiplica le sue presenze nella stagione estiva, proprio a causa del suo mare cristallino e delle sue spiagge incontaminate. Però oltre alla bellezza naturalistica c’è molto altro. Ad esempio se si vuole partire dal punto più alto della cartina, consigliamo di fare un salto in questa meravigliosa grotta sacra. È un esemplare veramente imperdibile, dato che è considerata l’ottava fra le dieci più belle al Mondo secondo un’istituzione come il National Geographic. Inoltre, è calata nel contesto del Parco Naturale del Gargano.

Poi è anche interessante visitare una cittadina tutta composta di una architettura segnata da un passato marcatamente normanno, ovvero Conversano. Questo borgo si trova nelle vicinanze di Bari, quindi è molto facile da raggiungere. Passiamo infine all’ultimo esempio di città, situata nella parte meridionale della Puglia. Questa è fuori dai circuiti turistici più classici e forse verrà eletta Capitale della Cultura per il 2024.

Questo meraviglioso borgo da cartolina candidato a Capitale della Cultura 2024 vanta delle mura a forma di cuore

Stiamo parlando di Mesagne, cittadina situata in Puglia, in provincia di Brindisi. Questo centro ha un passato illustre con tracce di popoli autoctoni precedenti alla romanizzazione. Di questo luogo sono famosi la cinta muraria a forma di cuore, l’unica torretta di avvistamento sopravvissuta e l’imponente castello. La cittadina è molto famosa anche per le architetture barocche che nel Seicento hanno cominciato a prendere piede al suo interno. Uno degli esempi più evidenti è la Chiesa di Sant’Anna, che ospita anche una copia di un quadro molto importante: La Deposizione dell’illustre Veronese.

