Pochi giorni fa abbiamo parlato dei castelli più belli e premiati del nostro Paese. Oggi a questa lista ne aggiungeremo uno: il castello di Reschio. Un maniero talmente bello che il “Financial Times” l’ha recentemente definito come “un ritiro da sogno”. E sembra incredibile ma questo magico castello si trova in Italia ed è il preferito dei vip.

La storia e le visite dei vip

Il Castello di Reschio si trova a Lisciano Niccone, all’estremità della provincia di Perugia che confina con la Toscana. La storia narra che sia stato costruito intorno all’anno 1.000 ma non esistono testimonianze certe su chi sia stato l’ideatore dell’opera. Poco male. Oggi il maniero si presenta proprio com’era mille anni fa con le sue torri, la sua imponente porta e la maestosa dimora signorile interna.

Nel 1994 la famiglia Bolza ha acquistato il Castello di Reschio e l’ha trasformato in un hotel di lusso. Un luogo talmente elegante e magico da aver attirato fior fiore di vip. Tra le visite più recenti ci sono quelle dei coniugi Beckham, di Lady Gaga e di Liv Tyler.

Oggi nella tenuta si tengono eventi e concerti ed è presente una incredibile piscina incastonata tra alberi centenari e giardini da mille e una notte.

Questo magico castello si trova in Italia ed è il preferito dei vip: come arrivare

Per arrivare al Castello di Reschio e a Lisciano Niccone in auto dovremo imboccare l’autostrada A 1. Se arriviamo da nord prendiamo l’uscita Val di Chiana. Qui imboccheremo la superstrada che porta al Lago Trasimeno e usciremo a Tuoro. Da Tuoro seguiamo le indicazioni per Umbertide e proseguiamo fino a Lisciano.

Se arriviamo da sud prendiamo ancora la A1 e usciamo a Orte. Da qui imbocchiamo la superstrada E/45 e usciamo a Perugia. Senza entrare in città spostiamoci in direzione Firenze e svoltiamo per Torricella. A questo punto ci basterà seguire le indicazioni per Castel Rigone – Lisciano Niccone. In pochi minuti saremo a destinazione e potremo goderci il meritatissimo relax.