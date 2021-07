Rocce dalle forme particolari e un lungo torrente d’acqua sono lo scenario perfetto per queste meravigliose gole naturali. Stiamo parlando delle gole del torrente Senapite, a metà tra i comuni di Verzino e Savenelli, in Calabria. Sentiero unico per gli amanti del canyoning, questo luogo meraviglioso regala incredibili avventure sbalordendo ogni giorno anche gli abitanti del posto.

Si, perché fino a qualche tempo fa non erano in molti a conoscere questo posto incantato. Recentemente, sui social network è nata una sorta di catena che ha evidenziato e diffuso la straordinaria bellezza del luogo. Alcuni cittadini del posto che ancora non conoscevano questa meraviglia sono rimasti increduli davanti alle straordinarietà di queste gole.

Cosa sapere sulle gole del torrente Senapite e come raggiungere il luogo

Al momento sembra possibile visitare il luogo in totale autonomia e godere anche dello scenario di un posto incantato come la Sila calabrese. In prossimità delle gole esiste una zona per la sosta delle auto e dopo pochissimi minuti è possibile raggiungere il torrente. Siamo nella parte orientale dell’altopiano silano, che regala paesaggi spettacolari al pari di queste gole.

La discesa non è particolarmente impegnativa e le pareti rocciose incorniciano delle vasche d’acqua che bisogna attraversare a nuoto. D’estate l’acqua non è eccessivamente fredda, ma consigliamo comunque l’impiego della muta. L’intero percorso è lungo all’incirca 4 chilometri e il suggerimento è quello di arrivare attrezzati.

Suggeriamo di raggiungere il luogo dotati di scarpe comode da escursionismo e di uno zaino stagno per evitare che l’acqua possa bagnare il contenuto. Tra l’occorrente anche vestiti asciutti per un cambio veloce una volta terminato il percorso.

Sul luogo, oltre alla fitta vegetazione, è possibile incontrare numerosi pescatori del posto che confermano quanto questa meraviglia sia ancora poco conosciuta in ambito escursionistico.

