Le calde giornate ormai fanno parte della nostra routine. Infatti, in questo momento, ci siamo quasi abituati alla tipica afa estiva da cui sembra non ci sia via di fuga. Molti, quindi, decidono di andare al mare per fuggire al caldo e altri invece rimangono a casa per non dover sopportare i forti raggi del sole. Ma questo potrebbe cambiare se scegliessimo una meta davvero fresca così da dimenticare per un attimo le altissime temperature che ci circondano.

Questo luogo incantevole in Italia potrebbe diventare il nostro posto preferito per l’ineguagliabile bellezza

Il posto di cui stiamo parlando si chiama Sappada. Si tratta di una località montana ad altissima altitudine al confine con il Friuli-Venezia Giulia. Il fresco tipico della zona ci investirà non appena arriveremo e saremo totalmente travolti dalla magnificenza delle Dolomiti che ci circonderanno. La natura incontaminata, i laghi intorno alla zona, l’aria pulita e di montagna ci daranno una sensazione di benessere e pace davvero ineguagliabile. Potremo goderci un fine di settimana diverso dal solito, scoprendo cosa il posto ha da offrire.

Ecco cosa vedere a Sappada e dintorni

Per prima cosa, rimarremo piacevolmente stupiti dalle adorabili abitazioni in legno che caratterizzano la zona di Sappada Vecchia. Inoltre, avremo la possibilità di visitare le Sorgenti del Piave, un’esperienza più unica che rara. Per non parlare poi delle bellissime Cascatelle di Borgata Mühlbach, della terrazza panoramica che ci farà ammirare la bellezza del paesaggio e del laghetto di pesca sportiva a Zieglhitte. E queste sono solo alcune delle magnificenze che potremmo vedere in questo posto fantastico. Perciò, ora possiamo davvero dirlo. Questo luogo incantevole in Italia potrebbe diventare il nostro posto preferito per l’ineguagliabile bellezza! Fuggire dal caldo e ammirare una meraviglia del genere non è cosa da tutti i giorni!

