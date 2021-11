Se ci immaginiamo un’oasi di relax tra boschi, specchi d’acqua e casette in legno, c’è un posto in Europa che fa al caso nostro. L’ideale per staccare la spina da mesi e mesi di lavoro tra ufficio e computer, e per vivere qualche giorno immersi nella natura, tra laghi ed escursioni nella foresta.

Più o meno a 130 km da Praga in Repubblica Ceca, c’è la Svizzera Boema. In particolare, la cittadina nascosta di Hřensko è incredibilmente bella e suggestiva e merita una tappa. Questo luogo bellissimo nell’est dell’Europa è perfetto per una fuga romantica ed economica a fine novembre tra natura e paesaggi mozzafiato.

Il paesino di Hřensko è bellissimo grazie alle sue abitazioni pittoresche tra le foglie arancioni e alle caffetterie in cui rifugiarsi dal freddo

La Svizzera Boema è una regione geografica che si trova a nord-ovest della Repubblica Ceca ed è parco nazionale. Confina con la Germania ed è attraversata da due fiumi, il Karmenice e il Labe. Questo luogo meraviglioso è famoso soprattutto per il verde e le foreste rigogliose, che ricoprono la regione. Si parla infatti del 97% della superficie. Questo luogo si carica di una bellezza particolare specie in autunno, dove le foglie assumono dei colori incredibili che vanno dal giallo, all’arancio fino al rosso acceso.

Per non parlare degli specchi d’acqua che riflettono sulla superficie trasparente i paesaggi meravigliosi. Il tempo è per lo più grigio e nuvoloso, e le poche abitazioni isolate e nascoste sono immerse nella nebbia. Un’atmosfera perfetta per stare dentro casa quando viene sera e godersi il camino con una bella tazza di tè caldo.

In questa zona è possibile fare trekking al Belvedere di Mariina Skala, un vero e proprio punto panoramico da cui poter vedere tutta la regione con i suoi colori e le sue sfumature. A pochi centinaia di km da Praga c’è anche un’altra attrazione da non perdere: l’arco naturale più grande d’Europa. Oltre ad essere una regione piena di boschi, la Svizzera Boema è anche di origine montuosa. Questo arco si apre in modo meraviglioso in altura e mostra pini e abeti e specchi d’acqua. Accanto c’è il Castello di Sokolì hnìzdo, costruito da un Duca alla fine dell’800 e con un’architettura molto particolare.

È possibile anche attraversare con delle imbarcazioni le bellissime Gole di Kamenice, una sorta di canyon che sovrastano l’omonimo fiume.

Per arrivare all’arco si deve prendere il sentiero fuori dal centro abitato di Hřensko. Il paesino ha pochissimi abitanti, ma è bellissimo grazie alle abitazioni particolari e alle caffetterie in cui ci si può rifugiare dal freddo, guardando dalla finestra i sentieri umidi e le foglie che cadono.

Non ci resta allora che prenotare il nostro viaggio all’insegna di relax e bellezza nella Svizzera Boema, che è anche uno dei posti più economici che esistano.