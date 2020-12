La Borsa di Milano continua a mostrare una decisa forza rialzista di breve periodo. Nelle ultime due sedute, potrebbe segnare il massimo degli ultimi 9 mesi e chiudere in bellezza. L’indice Ftse Mib dovrebbe però riuscire a superare la resistenza dei 22.400 punti. Questo livello di prezzo separa la Borsa di Milano da un nuovo massimo.

Grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, vediamo gli scenari che si possono verificare oggi.

Il Ftse Mib alle prese con un ostacolo ostico

Nel precedente articolo, di commento all’apertura di Piazza Affari per la prima seduta settimanale, avevamo ipotizzato uno scenario (si può leggere a questo link). Ovvero, che l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), cominciasse la seduta in deciso rialzo, sulla scia delle due precedenti giornate, spingendosi fino a 22.400 punti.

Questa ipotesi si è puntualmente verificata. Non era difficile immaginare che la Borsa di Milano avrebbe avuto una prima seduta della settimana positiva. Il contesto era favorevole ed in particolare due notizie, l’accordo tra GB e UE e l’inizio delle vaccinazioni in Europa, favorivano questo scenario.

Sarebbe stato auspicabile che l’indice maggiore di Piazza Affari riuscisse anche a superare la resistenza dei 22.400 punti. Un ostacolo che si sta rivelando più ostico del previsto.

Questo livello di prezzo separa la Borsa di Milano da un nuovo massimo

Nella seduta di ieri i prezzi sono arrivati a ridosso della resistenza poco dopo l’avvio delle contrattazioni. Ma poi, per il resto della giornata si sono mossi in laterale, non trovando la forza di scardinare questa resistenza.

Forza che ci auguriamo possa essere trovata nella seduta di oggi. Se il Ftse Mib riuscisse a salire sopra i 22.400 punti, farebbe segnare il massimo degli ultimi 9 mesi.

Non sarebbe il massimo dell’anno. Quell’obiettivo non è più alla portata.

Significherebbe arrivare a 25.400 punti in due sedute. Una impresa che forse potrebbe riuscire a qualche titolo tecnologico, non certo al nostro indice. Ma il Ftse Mib potrebbe chiudere il 2020 in area 23mila punti.

L’incognita dei gap

Attenzione, però, a possibili ribassi. Ieri la Borsa di Milano ha aperto nuovamente in gap. Il secondo dopo quello del 23 dicembre. Questi vuoti di prezzo, prima o poi andranno chiusi.

Con la scusa della chiusura dei gap, potrebbe anche accadere che nelle ultime due sedute della settimana gli operatori tirino i remi in barca. In questo caso il Ftse Mib potrebbe scendere a 22.100 punti e magari a 21.844 punti, chiudendo così in un colpo solo i due gap. Non sarebbe necessariamente un male.