Lamponi, croce e delizia di chiunque li ami e sa che li potrà gustare freschi solamente per un periodo limitato dell’anno. Eppure non tutti sanno che a partire da questo frutto di bosco si può creare una buonissima bevanda da gustare dopo i pasti.

Ecco perché questo liquore rossastro diventerà il compagno inseparabile delle nostre serate estive e non solo. Scopriamo allora subito come preparare il liquore al lampone, perfetto compagno di serate indimenticabili.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questo buonissimo liquore servono questi semplici ingredienti alla portata veramente di tutti:

a) 600 ml di acqua;

b) 900 grammi di zucchero bianco;

c) 1,3 kg di lamponi;

d) 1, 3 litri di alcool a 95 gradi.

Vediamo quindi come preparare questo buonissimo liquore dalle note estive.

Per prima cosa prendere i lamponi, lavarli ed asciugarli accuratamente.

Prendere quindi una ciotola, versarvi i frutti di bosco e pestarli, possibilmente con l’ausilio di un cucchiaio. Una volta creata una purea omogenea prendere un barattolo di vetro dalla chiusura ermetica e versarvi i lamponi.

Versare poi all’interno del barattolo l’alcool e lasciare a riposare in un luogo buio e riparato per almeno 45 giorni.

Passato questo periodo prendere una pentola e versarvi l’acqua. Far bollire l’acqua e versare lo zucchero. Mischiare continuamente fino a quando non si sarà formato uno sciroppo.

Lasciare riposare per almeno venti minuti, prendere il barattolo a chiusura ermetica e un colino. Travasare l’alcool nella pentola e girare fino a quando non si sarà ottenuto un composto omogeneo.

Infine, imbottigliare e lasciare a riposare per almeno un altro mese in un luogo buio e riparato. Il liquore al lampone è pronto per essere gustato.

