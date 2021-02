Sempre più apprezzato nelle nostre cucine per la preparazione di dolci, il cremor tartaro è destinato a cambiare le regole della gastronomia e non solo. Infatti, questo lievito straordinario è perfetto anche per le faccende di casa. È possibile usarlo con risultati sorprendenti nella pulizia degli utensili in rame e delle superfici in acciaio. Scopriamo subito assieme come.

Il lievito naturale

Il cremor tartaro è un prodotto naturale utilizzato nella cucina vegetariana in sostituzione del lievito di birra. In quest’ultimo, infatti, è possibile ritrovare degli stabilizzanti di origine animale. Ovviamente non adatti per chi segue una dieta strettamente vegana.

Al contrario questa alternativa green è derivata dalla lavorazione del tamarindo e, grazie alle sue qualità gastronomiche, sta prendendo piede anche nelle cucine meno “rigide”.

Per poterlo utilizzare nelle nostre case come lievito basterà unirlo ad un pizzico di bicarbonato e di amido di mais. Inoltre, questo prodotto presenta delle qualità che lo rendono un alleato prezioso anche nelle faccende di casa.

Perfetto per prodotti in rame e acciaio

Quindi, come usare questo straordinario ingrediente naturale per le faccende di casa?

Basterà armarsi di due ingredienti aggiuntivi e di un po’ di olio di gomito. Il cremor tartaro, infatti, si presta perfettamente per le pulizie degli oggetti di rame e delle superfici di acciaio.

Per pulire gli utensili in rame basterà prendere una piccola ciotola, una bustina di lievito naturale e alcune gocce di limone.

Versare ora il cremor tartaro nella ciotola, aggiungere il succo dell’agrume e mescolare fino a quando non si sarà formata una pasta spumosa. Con l’ausilio di una spugna passare quindi sugli utensili da pulire e lasciar agire per alcuni minuti.

Se invece si desidera eliminare le macchie dalle superfici in acciaio, basterà una spugna, un paio di cucchiai del lievito e del detersivo per i piatti.

Versare il cremor tartaro sulle macchie, lasciare agire per alcuni minuti e poi ripassare con la spugnetta imbevuta di detersivo.

Lo sporco verrà via in un attimo e l’acciaio sarà lucido come non mai.

Dunque basterà dargli una possibilità per scoprire che il cremor tartaro, lievito straordinario, è perfetto anche per le faccende di casa.