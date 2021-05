Ci sono tanti tipi di libri, ciascuno con le sue innegabili qualità. Ad esempio, troviamo i romanzi e la loro capacità di portarci in mondi incredibili. A proposito, recentemente abbiamo consigliato a tutti di leggere un capolavoro della letteratura mondiale, ovvero “Delitto e castigo“.

Poi ci sono libri che invece non raccontano storie inventate, ma che in maniera molto precisa ci insegnano qualcosa di nuovo. Oggi vedremo proprio una di queste opere, che potrebbe svoltare la vita di chi vuole imparare a scrivere bene. Questo libro straordinario ci può insegnare tantissime cose ed ha ispirato una marea di film su Netflix ed Amazon.

Il modo migliore per diventare sceneggiatori

Se qualcuno si è mai interessato al mondo del cinema, in particolare per diventare sceneggiatore, avrà sentito il nome di Robert McKee. Egli è uno dei più grandi insegnanti di scrittura al mondo, e ha formato una quantità impressionante di sceneggiatori. Il suo libro più famoso è “Story”, che, come suggerisce il nome, insegna come scrivere una bella storia.

Il libro presenta tanti esempi, da Aristotele a Stanislavski, passando per capolavori del cinema come “Casablanca” o “Chinatown”, per poter formare gli sceneggiatori di domani.

I tanti insegnamenti

L’opera di KcKee è divisa in varie parti, ciascuna con istruzioni diverse su come trattare un aspetto particolare di una storia. Spiega quindi come iniziare un racconto, come finirlo, come documentarsi per poter scrivere qualcosa di credibile.

Le lezioni di McKee hanno avuto un’importanza fondamentale nel mondo del cinema, ed i suoi allievi hanno vinto centinaia dei più importanti premi dell’industria. Tra essi troviamo gli scrittori di “A beautiful mind” e “Million dollar Baby”. Non solo, ma persino Peter Jackson, che ha diretto un film meraviglioso come “Il Signore degli Anelli” ha studiato da McKee.

Questo libro straordinario ci può insegnare tantissime cose ed ha ispirato una marea di film su Netflix ed Amazon. Che sia per diventare sceneggiatori, o solo per imparare a scrivere bene, McKee ha ottimi consigli per noi e che dovremmo ascoltare.