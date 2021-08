Una delle abitudini che non deve mai andare in vacanza è la passione e l’impegno per la lettura. Quindi il tempo di riorganizzare i nostri tempi in linea con la ripresa degli orari che rispettavamo prima delle vacanze, risistemare casa, riprendere il lavoro e via. Possiamo ritrovare un tempo da dedicare alla lettura cominciando da ciò che ci piace, ci incuriosisce e può tornarci utile. Oggi scegliamo un libro guida al risparmio con suggerimenti pratici per tutte le famiglie. Il titolo è “333 euro in più al mese: tattiche per il risparmio in un nuovo manuale” e possiamo intuire facilmente di cosa si tratta. La cifra così puntuale è un riferimento approssimativo a quel 10% che chiunque potrebbe risparmiare mensilmente prestando attenzione alle sue abitudini, senza rinunce estreme. La cifra è anche da considerarsi come un aumento in busta paga, per chi ce l’ha.

Questo libro è una guida pratica al risparmio senza rinunciare a vacanze e parrucchieri

Alcuni suggerimenti sono noti, altri un po’ meno. Il testo divide il risparmio in branche specifiche in base al tipo di spesa: dall’energia, all’acqua, alla spesa, ai farmaci. Tutto senza trascurare il rispetto per l’ambiente, il riutilizzo e lo spreco da evitare per una migliore ridistribuzione delle risorse naturali.

Qualche esempio

Ci pensiamo poco ma se mentre laviamo i denti, durante la fase in cui spazzoliamo, teniamo il rubinetto chiuso, consumiamo molto meno. Così come anche quando l’uomo rade la barba e il risparmio di acqua (tra lavaggio dei denti e barba) può essere anche di 10 litri ogni volta. Insomma, numeri che ci fanno rendere conto di quanto siamo spreconi prima che opulenti. Possiamo provare ad aprire il rubinetto solo nel momento del risciacquo iniziale e finale per un mese e testare cosa cambia in bolletta. Secondo l’autore, aderiamo così anche ad una scelta etica vista la sempre maggiore carenza di acqua potabile che costringe alcune località, anche occidentali, a razionare la distribuzione.

Farmaci e promozioni

Per i farmaci l’autore Andrea Benedet, suggerisce di preferire i prodotti equivalenti che, si badi bene, solo il farmacista può fornirci nel rispetto delle prescrizioni mediche. Spesso questi hanno prezzi lievemente più bassi così come per i prodotti per lattanti o utili allo svezzamento, possiamo rivolgerci al supermercato. Senza cambiare marca o tipologia di alimento. Sempre al supermercato badiamo bene alle offerte e alle promozioni. Spesso accanto ai prodotti in sconto, ce ne sono altri (non in promozione) con prezzi uguali o più bassi.

Salviamo vacanza e parrucchiere

