Quando si segue un vip o un personaggio di rilievo, spesso ci si chiede come facciano ad essere sempre in forma smagliante. Tra una cena di gala, un cocktail ed un aperitivo, ogni giorno sono costantemente circondati da alimenti ipercalorici. Eppure, nelle loro storie su Instagram, molto spesso non li si vede mangiare verdurine bollite, ma pizza e pasta a volontà.

Per cui, come fanno molti vip a mantenersi in forma nonostante tutte queste tentazioni? Continuando a leggere vedremo che per conoscere la risposta basterà uno splendido libro.

Questo libro amatissimo dai vip è la chiave per capire come mantenersi in forma senza rinunce

Il libro “Mai più a dieta” racconta di come sia effettivamente possibile vivere bene e mantenersi in forma senza ricorrere a diete estreme. L’autrice di questo libro è la dietologa Sara Farnetti, un punto di riferimento per diverse star e persone famose.

Infatti, la dietologa ha lavorato per anni a stretto contatto con diversi personaggi famosi ed è dall’esperienza maturata che nasce questo libro. In “Mai più a dieta” Sara Farnetti insegna come sia possibile associare correttamente alimenti e principi nutritivi per prevenire indesiderati accumuli di grasso.

Il bello di questo metodo da lei utilizzato è che ogni piano alimentare è specifico per le esigenze della singola persona. Inoltre, l’obiettivo della Farnetti non è solo garantire ai pazienti di mantenere il peso forma, ma anche di mangiare nel modo più sano e completo possibile. Infatti, non è solo di peso forma che si parla, ma anche di salute e di prevenzione di diverse malattie attraverso una sana alimentazione.

Perché leggere “Mai più a dieta”

Questo libro fenomenale è un’ottima lettura sia per ampliare le proprie conoscenze riguardo una sana alimentazione, che per imparare a nutrire correttamente il proprio corpo. Infatti, questo libro amatissimo dai vip è la chiave per capire come mantenersi in forma senza rinunce e difendendo al contempo la nostra salute.

Negli alimenti di origine naturale ci sono moltissimi principi attivi che in misura diversa aiutano a contrastare l’invecchiamento o specifiche patologie. Ed è proprio seguendo un’alimentazione ricca e bilanciata che si potrà aiutare il nostro organismo a restare in salute, oltre che in forma smagliante.

Per cui, a seconda della propria condizione e delle proprie necessità, ci saranno alimenti che aiutano a mantenere il cervello giovane e attivo. Oppure, alimenti che proteggono cuore ed arterie, oppure ancora che riducono il rischio di cancro.

In poche parole, non è una dieta ipocalorica ciò che serve, ma un’alimentazione ricca ed equilibrata che comprenda tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno.