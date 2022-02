Le taccole sono una particolare varietà di piselli, di cui si mangiano sia i semi che il baccello. Sono ricche di acqua e fibre e povere di proteine, nonché molto poco caloriche. Una porzione (100 g) apporta all’incirca 18 calorie in tutto.

Questo legume poco noto e tipico della primavera ha un sapore dolce e delicato e si può cucinare in diversi modi. Vediamo dunque come preparare le taccole in umido.

Ingredienti per 4 persone

450 g di taccole fresche;

450 g di passata di pomodoro;

250 ml di acqua;

1 spicchio di aglio;

1 cipolla bianca;

olio extravergine d’oliva;

pepe;

sale;

fette di pane tostato (facoltativo).

Come pulire le taccole

Prima di tutto, bisogna lavarle con cura sotto l’acqua corrente fredda. In seguito, eliminarne le estremità usando le mani e sfilare il filo che corre lateralmente al baccello. A questo punto, le taccole saranno pronte per essere cucinate in umido.

Questo legume poco noto e tipico della primavera si può cucinare così per ottenere un goloso secondo piatto

Tritare finemente una cipolla e farla rosolare in una casseruola assieme ad un po’ di olio extravergine di oliva. Appena si dorerà, aggiungere dell’acqua e farla cuocere per 5 minuti a fuoco basso. Aggiungere lo spicchio d’aglio e la passata di pomodoro. Insaporire con sale fino e pepe nero macinato.

Fatto ciò, aggiungere le taccole pulite in precedenza e dell’acqua (250 ml). Mettere il coperchio sulla casseruola e far cuocere per 50 minuti. Se necessario, aggiungere altra acqua durante la cottura.

Quando le taccole si saranno ammorbidite e il sugo risulterà denso, non resterà che aggiustarle di sale e mescolare il tutto. Infine, servirle ancora calde, meglio ancora se accompagnate con un paio di fette di pane tostato. Buon appetito!

Lettura consigliata

Invece di preparare il cavolfiore alla solita maniera, cuciniamolo in questo modo per ottenere un contorno sostanzioso e da leccarsi i baffi