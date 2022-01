Questo leggero, gustoso e velocissimo primo piatto da preparare con 5 ingredienti ci farà dimenticare in fretta lasagne e cannelloni

Le festività natalizie sono ufficialmente finite e per molti di noi è arrivato il momento di tornare alla solita routine quotidiana. Una routine fatta di impegni lavorativi, di corse contro il tempo e di scadenze. Per questo motivo, diventa fondamentale trovare ricette rapide e possibilmente leggere che non ci appesantiscano troppo. Nessuno, però, ha detto che dobbiamo rinunciare al gusto. E questo leggero, gustoso e velocissimo piatto da preparare con 5 ingredienti ci farà dimenticare in fretta lasagne e cannelloni. Scopriamo di cosa si tratta e apriamo la dispensa. Probabilmente gli ingredienti li abbiamo già in casa.

Siamo reduci da grandi abbuffate, in cui il primo è stato spesso a base di lasagne e cannelloni. Due portate buonissime ma decisamente impegnative e difficili da digerire. Se stiamo cercando un’alternativa altrettanto gustosa e molto più leggera, possiamo provare a preparare i paccheri con carote e zucchine. E in appena 15 minuti riusciremo a portarli in tavola.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

360 grammi di paccheri;

2 carote;

2 zucchine;

1 scalogno;

olio, sale e pepe per condire;

mozzarella e parmigiano grattugiato (facoltativi).

Come preparare i paccheri con carote e zucchine

Iniziamo mettendo sul fuoco la nostra pentola per bollire l’acqua. Mentre aspettiamo, laviamo e puliamo carote e zucchine. Dopo aver rimosso le parti più dure, tagliamole entrambe a cubetti.

Mettiamo gli ortaggi da parte e prendiamo una padella antiaderente. Tagliamo lo scalogno e facciamolo rosolare in padella con un filo d’olio. Non appena inizia a dorarsi, aggiungiamo carote e zucchine e facciamo cuocere per una decina di minuti mescolando di tanto in tanto.

Nel frattempo dovremmo aver già messo la pasta ed essere arrivati quasi a fine cottura. Scoliamo i paccheri ancora al dente e con l’aiuto di una schiumarola aggiungiamoli alla padella. Giriamo la pasta con le verdure finché non si forma la crema sul fondo. A questo punto possiamo spegnere il fornello e andare direttamente in tavola.

Se siamo particolarmente golosi, possiamo aggiungere una spruzzata di parmigiano prima di iniziare a servire. Oppure possiamo aggiungere alla ricetta mezza mozzarella per rendere la crema filante. I paccheri manterranno il condimento molto meglio di altri tipi di pasta e ci regaleranno un gusto unico e cremoso.

