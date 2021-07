Un alimento conosciuto per le sue proprietà benefiche e curative già nei tempi antichi: i funghi. Appartengono a quella categoria di cibi che vengono definiti nutraceutici, ossia alimenti che hanno un’azione benefica sulla salute e che quindi è bene introdurre nella propria alimentazione.

Questi alimenti hanno un basso valore energetico ma svolgono importanti azioni per il nostro organismo: regolano il sistema immunitario, contrastano l’infiammazione e favoriscono la detossificazione.

Questo l'alimento previene il diabete e mantiene bassi i livelli di glucosio nel sangue

Le proprietà benefiche dei funghi

I funghi contengono poche calorie, e non hanno grassi; sono un’ottima fonte di minerali, soprattutto fosforo, potassio, selenio e magnesio. Ricchi anche di lisina e triptofano, vitamine del gruppo B e alcune sostanze antiossidanti, alleati del sistema immunitario e cardiocircolatorio.

Sono considerati dei veri e propri super food, in particolare essi sono noti per la loro capacità di regolare i livelli di zuccheri nel sangue. Essi infatti agiscono direttamente sulla gestione del glucosio. Secondo alcuni studi, consumare un piatto di funghi al giorno ridurrebbe il rischio di diabete, ovviamente il tutto affiancato ad un’alimentazione già salutare.

Come consumare i funghi

Essi possono essere consumati sia come alimenti, esempio nella preparazione di qualche gustosa pietanza, come le patate al forno, oppure per accompagnare una bella bistecca o hamburger,; ma anche condimento per un primo piatto delizioso.

Di specie di funghi ne esistono in quantità, ma quella più consigliata per tenere a bada i livelli di glucosio sono i funghi champignon. Essi infatti consumati giornalmente riescono a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue.

Essi possono essere consumati singoli o anche in capsule che contengono la polvere di funghi.

Dunque, questo l’alimento previene il diabete e mantiene bassi i livelli di glucosio nel sangue.

