La maggior parte degli italiani quando pensa alle vacanze estive ha in mente un solo luogo, il mare. D’altronde con tutte le splendide spiagge che il nostro Paese presenta, non c’è da stupirsi se culturalmente abbiamo la passione per questi luoghi.

Non dovremmo, però, fare l’errore di sottovalutare, e quindi di non visitare, tanti altri luoghi presenti sul territorio nazionale. Luoghi che, oltre a regalare paesaggi differenti e nuovi, donano anche un’immagine diversa dell’Italia, che magari ancora non conosciamo.

Una strada diversa

Soprattutto negli ultimi tempi, sembra che molte persone si siano interessante maggiormente alla varietà paesaggistica dell’Italia, scegliendo di rinunciare ad una settimana di mare per provare a scoprire altri luoghi. Parliamo quindi di città di montagna, di borghi incastonati tra le colline e, ovviamente, di meravigliosi e suggestivi laghi. Il nostro Paese infatti ha l’onore e la fortuna di ospitare sul territorio alcuni dei laghi più belli del mondo.

Questo lago così affascinante è in Italia e regala un paesaggio mozzafiato

Proprio per questo motivo, così come abbiamo fatto anche in passato, vogliamo spendere qualche parola su alcuni dei laghi presenti sul territorio nazionale e che potrebbero sorprenderci per la loro bellezza. Scopriamo, quindi, questo lago così affascinante è in Italia e regala un paesaggio mozzafiato.

Stiamo parlando del lago di Monticolo, situato nella provincia di Bolzano. Si tratta in realtà di due laghi che vengono però riconosciuti sotto un unico nome. Il paesaggio che regala è a dir poco sorprendente, a prescindere dalla stagione in cui lo si vista.

Se in inverno, infatti, tende a ghiacciarsi, aggiungendo un tocco di magia al luogo, d’estate ovviamente le acque si sciolgono, permettendo ai turisti e ai visitatori anche di fare il bagno. Pur rimanendo in Italia, al lago di Monticolo ci sentiremo trasportati in un ambiente diverso e dalle sembianze nord europee.

Optare per un luogo come questo dunque, rinunciando magari a qualche giorno di mare, sarà una scelta di cui pochi si andranno a pentire.