Lungo la nostra Penisola sono presenti tantissime attrattive da visitare durante l’estate. Alcune di queste sono però poco conosciute. Oggi parliamo di una di loro: questo isolotto al largo della Sicilia vanta un mare cristallino e spiagge nere da sogno. Vediamo insieme di cosa si tratta e come raggiungerlo.

Stiamo parlando di Vulcano, una piccola isola situata all’interno dell’arcipelago delle Eolie e nella provincia di Messina, e di cui ci siamo già occupati in questo precedente articolo. Questa località era chiamata in passato Hierà ed era sacra al dio Efesto. Si pensa che fosse anche un luogo dove venivano mandati i morti per effettuare dei rituali di purificazione.

Dopo il periodo Greco-Romano questo luogo rimase a lungo disabitato fino a divenire poi una roccaforte ecclesiastica. Dal XIX secolo in poi subì una forte immigrazione contadina. Ad oggi il territorio vive principalmente di agricoltura e di turismo. Quest’ultimo è dovuto soprattutto alle sue meraviglie naturali. Scopriamole insieme.

Alcune idee

Essendo di origine vulcanica, quest’isola vanta spianate di sabbia fine e nera. La più grande di queste si chiama per l’appunto “Spiaggia Nera”, ideale per chi ama la movida e gli aperitivi. Da questa posizione si può godere di un panorama mozzafiato che si apre su dei piccoli faraglioni.

In un punto più appartato però si può anche trovare la “Spiaggia dell’Asino”. Questa piccola caletta offre una visione più selvaggia della natura. Sono, infatti, presenti pochissime case e questa scarsa densità di popolazione permette di potersi immergere in acque incontaminate.

Se, invece, si è particolarmente freddolosi si può optare per la “Spiaggia delle Acque Calde” che essendo situata vicino ad una fonte termale, è famosa per i fanghi e per i suoi idromassaggi naturali.

