Se come tutti in quarantena ci siamo appassionati alla realizzazione di pane e pizza, ormai siamo diventati di certo degli esperti di panificazione.

Sia che scegliamo di realizzare la pasta che usiamo un impasto già pronto, il condimento della pizza bisogna sceglierlo con cura. Per quanto la pasta sia importante, per avere una pizza deliziosa è necessario utilizzare ingredienti di ottima qualità.

Olive greche, polpa di pomodori datterini D.O.P., olio rigorosamente extravergine, questi sono alcuni tra gli ingredienti necessari per una pizza dal sapore eccezionale.

Oggi introdurremo un ingrediente poco conosciuto ma molto utilizzato dai pizzaioli più ricercati per realizzare pizze gourmet.

Questo ingrediente poco conosciuto renderà la nostra pizza degna di un ristorante stellato.

Un gusto unico

Dal gusto forte ma raffinato, prelibato ma non costoso, questo ingrediente può rendere i nostri piatti unici e sorprendenti. Stiamo parlando del frutto del cappero, anche conosciuto come cucuncio.

La parte solitamente usata sulla pizza e nei sughi è il fiore, anzi il bocciolo del fiore della pianta del cappero. Il frutto del cappero o cucuncio si presenta come un frutto carnoso allungato simile ad un’oliva o a un cetriolino corredato da un lungo peduncolo. Questi frutti si raccolgono nella stagione estiva. Vengono lavati e messi sotto sale in modo che si riduca il sapore naturalmente amaro. Trascorso del tempo potremo dissalarli e utilizzarli nelle nostre ricette. Possiamo utilizzare questi frutti per condire l’insalata, per cucinare sughi di pomodoro oppure per la realizzazione di crostini e bruschette.

Se sceglieremo di utilizzarlo sulla pizza, potremo aggiungerlo a fine cottura e donerà un sapore unico, simile a quello del classico cappero, ma più intenso.

Abbiamo visto come il frutto del cappero può essere utilizzato in varie preparazioni culinarie. Ingrediente tipico delle coste mediterranee, il frutto del cappero può aggiungere un tocco unico alle nostre ricette e una volta provato non riusciremo più a farne a meno.