Tanti sono gli insetti che possono attaccare le nostre piante e fargli perdere il loro splendore. Esiste però una tipologia d’insetto che tutti noi o quasi avremo visto almeno una volta ronzare attorno a loro. Stiamo parlando degli aleurodidi o semplicemente i moscerini bianchi. Essi hanno la forma di farfalline e possono essere molto pericolosi per le nostre piante, in particolare per gli ortaggi.

Fra quelli più diffusi c’è la specie denominata Trialeurodes vaporariorum che solitamente predilige la parte inferiore della foglia cosicché possa nutrirsi della linfa.

Ma cosa possono causare le farfalline bianche? Spesso sono responsabili dell’indebolimento ed ingiallimento dell’intera pianta fino a farle perdere tutte le foglie con la conseguente morte della pianta stessa.

Possono anche arrivare ad attaccare piante ornamentali, come ad esempio la Stella di Natale, cibandosi sia delle foglie rosse che di quelle verdi.

Ma questo ingrediente naturale conosciutissimo può eliminare i moscerini bianchi pericolosi per le piante.

Non è facile liberarsi di questi moscerini

Non sono semplici da eliminare perché hanno un ciclo di vita che genera un accavallamento delle varie generazioni con il conseguente rischio d’infestazione.

Sono in commercio degli insetticidi appositi che possono essere acquistati nei negozi specializzati, ma esistono anche delle alternative naturali molto interessanti.

Questo ingrediente naturale conosciutissimo può eliminare i moscerini bianchi pericolosi per le piante

Il riferimento è all’uso dell’aglio che forse non tutti sanno è proprio un ottimo rimedio contro le infestazioni delle farfalline bianche. La sua efficacia deriva dall’odore che emana fungendo da repellente e allontanando questi insetti.

Tutti lo avremo in casa e pertanto basterà preparare in modo autonomo dei macerati di aglio o altre soluzioni da applicare vicino la pianta. Questa è la soluzione più comoda in ambito domestico per proteggere le proprie piante in giardino o in balcone. Per chi, invece, possiede un terreno esteso, gli esperti consigliano l’acquisto di prodotti biologici a base di aglio che aiuteranno a risolvere questo fastidioso problema.