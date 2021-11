Il bagno è certamente una delle parti più importanti della casa, soprattutto da un punto di vista dell’igiene. Infatti, si cerca ogni giorno di tenerlo pulito per creare quella sicurezza che ci rasserena tutte le volte che lo utilizziamo. Spesso, però, qualche cosa può sfuggire. Allora questo incredibile trucco che in pochi conoscono può aiutarci per un bagno pulito senza muffe e funghi.

Un elemento importante della pulizia

Se siamo degli appassionati di pulizie che utilizzano prodotti naturali, allora non possiamo fare a meno di procurarcene uno molto efficace. Questo si usa in qualche preparazione che richiede anche delle proprietà disinfettanti. Un prodotto tanto utile in casa è l’olio essenziale dell’albero del tè (Tea Tree). Si chiama così l’olio ricavato dalla distillazione dell’albero della Melaleuca Alternifolia. È un olio ottimo per profumare gli ambienti grazie alle sue note fresche e balsamiche.

Poiché è un olio essenziale, ne occorre solo qualche goccia. Infatti gli oli essenziali sono come dei prodotti concentrati. Così non bisogna utilizzarli puri direttamente, soprattutto per uso cosmetico, ma sempre aggiungerli agli oli neutri, come l’olio di sesamo o l’olio di mandorle dolci.

Questo incredibile trucco che in pochi conoscono può aiutarci per un bagno pulito senza muffe e funghi

Vediamo allora come utilizzarlo per le pulizie del bagno. In effetti anche se il bagno lo si pulisce ogni giorno, c’è qualche punto che potrebbe scappare alla nostra attenzione. Capita per le fughe dei pavimenti o i punti sigillanti, come quelli dei vetri della doccia.

Non parliamo delle grandi macchie di umidità che si possono trovare a volte in casa, nascoste dietro un mobile o risalenti dal pavimento. Per questo tipo di macchie ci vogliono dei rimedi ben più importanti.

Quando le macchie sono piccole, allora è possibile eliminarle con qualche rimedio naturale efficace. Tutti possono fare questa operazione senza dover ricorrere a qualche ditta specializzata. Vediamo come fare ad eliminare queste piccole macchie di muffa e funghi.

Un rimedio veramente efficace

In uno spruzzino creiamo questa soluzione. Versiamo una tazza di acqua, mezza tazza di acqua ossigenata e 20 gocce di olio essenziale dell’albero del tè. Si agita il flacone in modo tale che gli ingredienti possano mischiarsi bene.

La soluzione si spruzza più volte sulle parti interessate, quelle che appaiono annerite o biancastre, e che probabilmente sono muffe o funghi. Si lascia agire per un paio di ore e poi si passa uno straccio per pulire. Se questo rimedio si rivela inefficace, allora si può provare solo con l’acqua ossigenata senza diluizione.

L’olio dell’albero del tè, oltre a pulire e disinfettare, darà anche una caratteristica profumazione all’ambiente.