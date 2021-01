Tutti quanti cerchiamo spesso di capire come siamo attraverso i più svariati test su internet. Ma se per capire come siamo e come pensiamo non dovessimo basarci sulla nostra psicologia ma sulla nostra cultura?

Un professore olandese sembra proprio essere convinto che sia così. Infatti, questo incredibile studio ci spiega chi siamo e come pensiamo: scopriamo subito come.

Nord e Sud

Diciamocelo chiaramente, per qualsiasi persona del Sud Italia andare al Nord per la prima volta è un’esperienza per lo meno particolare. Ci si sente spaesati, in quanto non si ritrovano moltissime cose a cui si è abituati. Un esempio su tutti è per molti andare a vivere a Milano per la prima volta.

Le persone vanno sempre di fretta, nei bar si consuma e si va via quasi senza chiacchierare. E i pranzi domenicali sono quasi sempre banditi.

Queste sensazioni, poi, diventano persino più marcate quando ci si sposti al di fuori dalla propria Patria. Tantissimi lascerebbero perdere questi eventi chiamandoli pregiudizi all’italiana, ma la scienza ci dimostra che non è assolutamente così.

Un professore olandese ha studiato, infatti, come la cultura possa modificare profondamente come viviamo e persino come vediamo il mondo. I risultati sono stati a dir poco stupefacenti.

Questioni di cultura

Studiando le culture nazionali il professor Geert Hofstede ha scoperto che ci sono dei tratti che accomunano alcune di esse e le distinguono dalle altre. Questi tratti sono cinque e, riassunti il più possibile, sono i seguenti:

a) distanza dal potere: quanta uguaglianza c’è tra le persone più potenti e quelle meno potenti all’interno di una società;

b) individualismo: quanto le persone preferiscono stare in gruppo o da sole;

c) mascolino\femmineo: quanto una cultura prediliga la competizione;

d) relazioni lunghe o brevi: la tendenza a pensare al futuro oppure vivere nel presente;

e) evitare l’incertezza: quanto una società ama rischiare e sperimentare.

Tramite queste dimensioni il professore è riuscito a creare dei profili di quasi tutti i Paesi del mondo. Questi dati riescono a spiegarci come mai non riusciamo a capirci con persone diverse da noi. Ma ci forniscono anche un’ulteriore importante informazione.

Cercando il profilo della nostra Nazione, e mettendolo a confronto con quello di altre, possiamo capire di più su come vediamo il mondo. Infatti, questo incredibile studio ci spiega chi siamo e come pensiamo, cercare (e leggere) per credere.