A volte anche nella letteratura ci sono dei nodi difficili da scandagliare a fondo. Uno di questi è la famiglia o nello specifico la figura genitoriale materna. Spesso quest’ultima infatti è dipinta in una maniera molto stereotipata e generalmente con un’accezione positiva. Naturalmente ci sono le dovute eccezioni. Possiamo partire da Medea fino ad arrivare ai libri della Némirovsky per avere una carrellata di madri mostruose, anaffettive e a tratti crudeli. Nonostante tutto però questo tema rimane avvolto quasi da un alone di pudicizia. A squarciarlo è l’esordio di Ema Stokholma che con questo incredibile libro premiato dalla critica ci commuoverà grazie alla trama profonda e toccante. Vediamo insieme perché è d’obbligo inserire questa lettura nella nostra libreria al più presto.

Il primo romanzo dell’autrice si intitola “Per il mio bene” ed è edito dalla casa editrice newyorkese HarperCollins. Uscito l’anno scorso, da poco è stato insignito con un prestigioso riconoscimento, il Premio Bancarella. La scrittrice è Ema Stokholma, famosa speaker radiofonica e conduttrice televisiva con doppia cittadinanza (in questo caso sia francese che italiana). Dietro a questo pseudonimo si cela l’identità di Morwenn Moguerou e la sua storia personale. Questa autobiografia infatti ci svela nel dettaglio un’infanzia fragile e difficile sbocciata da una disastrosa storia familiare. Sempre quest’anno la donna ha tentato un nuovo debutto, stavolta come cantante, incidendo un singolo intitolato “Ménage à trois”.

La trama spiegata più a fondo

L’omonima protagonista del libro è figlia di una relazione traballante e fugace fra un uomo italiano e una donna francese. Il primo non fa in tempo a vedere la neonata e ritorna subito nel suo paese natio lasciandola nelle mani della ex compagna. La bambina crescerà quindi in un vortice di angherie e svalutazioni che la porteranno a soli 15 anni a fuggire di casa e ad attraversare i confini alla ricerca del padre. Si recherà quindi a Roma per cercare una vita serena alla ricerca del “proprio bene”. Questa storia commovente ci accompagnerà nelle delicatissime vicende di una giovanissima ragazza che ha la forza di spezzare il circolo vizioso con cui è venuta al mondo. Infatti la sua precoce maturità le permetterà di cercare il proprio lieto fine fuggendo dalle violenze domestiche e dagli abusi familiari.

Approfondimento

