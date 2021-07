Quando programmiamo le nostre vacanze siamo tentati di considerare le mete più conosciute. Città grandi o posti di mare che abbiamo sentito nominare in TV o da amici. Ma così facendo rischiamo di perderci delle vere e proprie perle nascoste lungo tutto lo Stivale. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa scriverà di un borgo davvero affascinante che in pochi conoscono.

Ad un passo da Padova ecco una bellissima sorpresa

Stiamo parlando di Cittadella. Questa città è l’unico borgo in tutta Europa che ha le mura di cinta percorribili a piedi. Il camminamento della cinta muraria è un’esperienza da fare assolutamente. Si può ammirare la città e il paesaggio da ben 15 metri d’altezza. Sarà un po’ come ritrovarsi catapultati nel Medioevo a difendere la città con gli arcieri.

Questo incantevole borgo medievale ci conquisterà con tutte le sue bellezze dal sapore antico

Ma non solo le mura sono una meraviglia da non perdere assolutamente. Tutta la cittadina si disloca a partire dalla strada principale che porta alla piazza del Duomo. Un altro monumento da visitare assolutamente è la Torre di Malta che si trova nei pressi di Porta Padova. Costruita inizialmente come prigione per i nemici di Ezzelino III da Romano. Le Porte sono ben 4 posizionate nella direzione delle varie città circostanti. Porta Padovana, Porta Bassanese, Porta Vicentina e Porta Trevisana. Ma ricordiamoci anche di visitare il museo archeologico e il Convento di San Francesco. Due mete assolutamente da non perdere durante la nostra visita.

Ecco spiegati i motivi per cui questo incantevole borgo medievale ci conquisterà con tutte le sue bellezze dal sapore antico. Il Veneto è una regione che offre tantissime meraviglie. Cosa aspettiamo e partiamo alla sua scoperta! Girando per le strade meno conosciute possiamo davvero trovare dei tesori inaspettati.

