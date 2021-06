Le cozze sono un ottimo mollusco per preparare un antipasto oppure un primo piatto di mare gustoso e apprezzato.

Non è assolutamente necessario affidarsi a una cucina professionale per ottenere un piatto di successo. Le cozze cuociono velocemente, sono facili da preparare e sono anche economiche. Naturalmente, bisogna prestare molta attenzione alla qualità dei prodotti che compriamo.

Dobbiamo assicurarci di acquistare cozze vive perché, una volta morte, le cozze si deteriorano rapidamente. L’ideale è cucinarle il giorno in cui le acquistiamo. Se non fosse possibile, per conservarle mettere le cozze in uno scolapasta e questo in una ciotola, coprirle con un tovagliolo bagnato di acqua e conservare in frigo per massimo 2 giorni. Le cozze acquistate al banco del pesce solitamente sono in parte sbarbate. Se non lo sono, tiriamo via con decisione dal guscio la barbetta rimasta. Infine, le cozze vanno lavate sotto l’acqua corrente e fredda con la punta di un coltello per rimuovere eventuali detriti all’esterno del guscio. Adesso i nostri frutti di mare sono pronti per essere cucinati.

Ricetta delle cozze gratinate

La ricetta che proponiamo oggi, cozze gratinate, è un classico antipasto di mare, leggero, gustoso e facile da cucinare.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg cozze nere;

100 gr di pangrattato;

50 gr parmigiano grattugiato;

10 pomodori maturi;

prezzemolo q.b.;

un pizzico di origano;

1 spicchio d’aglio

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Questo il segreto degli chef per cozze gratinate morbide dentro e croccanti fuori

Preparare il composto per la gratinatura. In una ciotola mescolare il pangrattato, il parmigiano grattugiato, l’aglio schiacciato, il prezzemolo tritato, sale e aggiungere olio fino ad ottenere un composto morbido. Per cozze morbide dentro e croccanti fuori usare pane raffermo macinato non fine e profumarlo con un pizzico di origano. Aprire quindi le cozze, già pulite e lavate, e buttare via una valva lasciando il mollusco nell’altra. Filtrare l’acqua delle cozze. Prendere una teglia e disporre le cozze ben separate. Farcire le cozze con il composto preparato e un filetto di pomodoro pelato. Irrorare con un pochino di olio e l’acqua delle cozze. Mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Il risultato sono cozze gratinate morbide e croccanti insieme.

Questo il segreto degli chef, quindi, per cozze gratinate morbide dentro e croccanti fuori. Importante è osservare i tempi di cottura. Se troppo cotte, infatti, le cozze diventano dure e gommose.

Approfondimento:

