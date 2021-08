I materiali per realizzare i davanzali sono diversi. In molti abbiamo davanzali in marmo essendo questo un materiale valido ed esteticamente molto bello. Tuttavia il marmo è una pietra naturale molto porosa e, come tale, delicata perché particolarmente sensibile all’umidità. Umidità e scarsa cura sono le cause principali di corrosione del marmo. Le conseguenze possono essere un rivestimento che si opacizza e la formazione di macchie, crepe e buchi sulla lastra. È possibile intervenire. Questo, infatti, il rimedio naturale per un davanzale in marmo lucido e pulito, per prevenire e curare eventuali imperfezioni senza olio di gomito, ma con un pochino di pazienza.

La bellezza del marmo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il marmo è un materiale estratto dalle cave, unico e nobile. Nei secoli infatti è stato impiegato nei rivestimenti esterni e interni di palazzi e chiese, per la realizzazione di statue e straordinarie opere d’arte. L’Italia è ricca di giacimenti di marmo. Pensiamo per esempio al pregiato marmo di Carrara, di colore bianco, estratto dalle cave nelle Alpi Apuane, famoso in tutto il Mondo. Ma non solo. Abbiamo il marmo rosso di Verona, il perlato della Sicilia e il marmo rosa di Candoglia. E se in passato il marmo era legato soprattutto alla scelta di un arredamento classico, oggi si parla maggiormente di marmo di design. Per esempio, molti scelgono di avere dei dettagli in marmo all’interno dell’abitazione, come un tavolo centrale oppure il lavandino della cucina o ancora il rivestimento di un camino o il davanzale delle finestre.

Questo il rimedio naturale per un davanzale in marmo lucido e pulito senza olio di gomito

Pulire i davanzali in marmo può sembrare un’impresa impegnativa, ma richiede soltanto un pochino di pazienza e neanche così spesso. Pensiamo infatti che generalmente si consiglia una pulizia approfondita dei davanzali in marmo con detergenti eco-friendly circa 2 volte l’anno. Vediamo nel dettaglio.

Innanzitutto, assicuriamoci che la superficie sia pulita. Per una pulizia generale possiamo usare un panno di cotone morbido imbevuto in una miscela di acqua calda e sapone di Marsiglia. Una volta che la superficie del marmo è pulita e asciutta, laviamo con una spazzola morbida. Sciacquiamo abbondantemente perché le tracce di sapone potrebbero ingiallire il marmo.

Se vogliamo che il nostro marmo torni bianco, dobbiamo mescolare tre cucchiai di bicarbonato di sodio con 1 litro di acqua. Stendiamo questa miscela sulla superficie di marmo e lasciamola riposare per alcune ore prima di asciugare con un panno umido.

Se invece desideriamo rimuovere delle macchie, la cosa migliore da fare è utilizzare la polvere abrasiva di pietra pomice. Mischiarla con acqua calda e strofinare sulla superficie in marmo con una spugna morbida. Sciacquare abbondantemente per eliminare ogni residuo di polvere.

Il consiglio è di provare ogni sistema di pulizia su una superficie piccola del davanzale per essere sicuri di come il materiale risponda ai prodotti impiegati.

Approfondimento

Come risparmiare preparando in casa prodotti green per la pulizia degli elettrodomestici della casa nel rispetto dell’ambiente