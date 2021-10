Una delle evidenze scientifiche più marcate degli ultimi anni è che mangiare troppa carne faccia male. Per questo, stiamo assistendo a una nuova forte tendenza alimentare, che converte la popolazione sempre più verso i cibi di origine vegetale. A sospingere questa nuova tendenza contribuisce la “scoperta” che anche una dieta prevalentemente senza carne può dare tutti i nutrienti essenziali per il nostro corpo. Anche le proteine, che fino a poco fa si ritenevano un’esclusiva degli alimenti d’origine animali, sono abbondantemente reperibili attraverso i legumi. Ecco, allora, che i legumi diventano un’alternativa eccezionale alla carne, tanto che possono sostituirla anche in ricette tipicamente carnivore. Per esempio, possiamo preparare hamburger buonissimi senza un grammo di carne, ma con fagioli, avena e poco altro. Questo hamburger di legumi proteico e ricco di fibre farà innamorare anche i non vegetariani. Vediamo insieme quali ingredienti servono e come prepararlo.

Pochi ingredienti per un piatto completo e salutare al 100%

Per preparare i nostri hamburger di legumi servono pochi ingredienti, più economici della carne ma altrettanto nutrienti. Le dosi che andremo ad elencare sono pensate per preparare due hamburger. Abbiamo bisogno di:

5 foglie di cavolo (o di qualsiasi verdura a foglia verde, come gli spinaci);

150 grammi di fagioli neri;

60 grammi di fiocchi di avena;

mezza cipolla;

mezza patata;

1 cucchiaino di paprika;

sale e pepe a piacimento.

Possiamo aggiungere alla lista anche due cucchiai di lievito alimentare, che però non è necessario. Anzi, è vietato in caso di intolleranze e allergie e sconsigliato in caso di colon irritabile.

Vediamo ora come amalgamare tutti gli ingredienti.

Questo hamburger di legumi proteico e ricco di fibre farà innamorare anche i non vegetariani

Preparare l’hamburger di fagioli neri e avena è molto semplice. Per prima cosa prendiamo i fiocchi di avena e versiamoli in un frullatore o blender. Frulliamoli bene fino a ottenere una poltiglia. A questo punto mettiamoli da parte e occupiamoci degli altri ingredienti. Grattugiamo la mezza patata (possiamo usare anche la buccia dopo averla accuratamente lavata). Dopodiché, versiamo nel frullatore tutti gli ingredienti (patata e avena comprese) e frulliamo a bassa velocita per qualche secondo. Dobbiamo ottenere un impasto compatto e ben maneggiabile. Dividiamolo in due e lavoriamolo in modo da ottenere due forme di hamburger. A questo punto friggiamo gli hamburger vegetali in una padella con poco olio extravergine d’oliva. Quando entrambi i lati saranno dorati possiamo mangiare i nostri hamburger vegetali adagiandoli in un piatto o con un panino.

