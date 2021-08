Ogni acino di uva contiene dei piccoli semi detti vinaccioli. Al loro interno custodiscono un olio molto pregiato, che trasformato dall’industria vinicola diventa un prodotto molto apprezzato, a tavola e in cosmetica.

È un olio totalmente naturale ma irrancidisce velocemente, per questo motivo si conserva in un luogo fresco e lontano da fonti di calore.

In questo articolo spieghiamo perché questo gustoso olio per condire le pietanze è un formidabile alleato del cuore e aiuta a ridurre il colesterolo.

È un olio dal colore chiaro e di alta qualità, molto apprezzato in cucina, perché ha un sapore fruttato e leggero. Dopo la loro estrazione, gli acini vengono essiccati e poi premuti. Ogni acino d’uva contiene all’interno quattro vinaccioli, nei quali è presente circa il 15-16% di olio.

Ecco perchè questo gustoso olio per condire le pietanze è un formidabile alleato del cuore e aiuta a ridurre il colesterolo

Sono tante e diverse le proprietà benefiche di quest’olio.

Contiene un’ottima quantità di acido linoleico, il più importante acido grasso appartenente alla famiglia degli omega-6.

Per questo motivo è ritenuto in grado di ridurre la quantità di colesterolo presente nel sangue.

Contiene sostanze antiossidanti tra cui i polifenoli, per cui è particolarmente benefico per la salute del sistema cardiovascolare.

L’olio di vinaccioli è sfruttato molto in cosmesi. Sono tanti i prodotti con esso preparati e con cui possiamo proteggere la pelle dagli agenti atmosferici e dall’invecchiamento.

Ha effetti rassodanti e tonificanti, oltre ad avere proprietà stimolanti per la microcircolazione capillare.

L’uso in cucina

L’olio di vinaccioli si usa per condire pietanze fredde, perché solo in questo modo è possibile mantenere inalterate le sue proprietà antiossidanti, e si evita quindi la formazione di sostanze dannose che si potrebbero formare con le alte temperature.

Dove comprarlo

Gli esperti consigliano di preferire quello con spremitura a freddo. Può essere comprato in erboristeria, farmacia, nei negozi bio e online.

