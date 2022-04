Ci sono molti piatti della tradizione italiana che prevedono l’utilizzo di ingredienti buoni e soprattutto genuini. Capita, però, che il loro uso si perda, nonostante oggi siamo in grado di valutarne i benefici. Questo è il caso di un legume che, sebbene fosse utilizzato già anticamente, non ha raggiunto la stessa popolarità di ceci, fagioli e piselli. Eppure, non ha assolutamente niente da invidiargli, dal momento che è versatile, buono e ricco di proprietà benefiche per la salute.

Si tratta dei lupini, legumi generalmente consumati come snack, ma che possono entrare a far parte della nostra dieta dall’antipasto al contorno. Lo provano i diversi piatti tradizionali che lo contengono, appartenenti soprattutto al Sud Italia.

Come usare i lupini

Un’importante caratteristica di questo gustoso alimento poco conosciuto ma consigliato dagli esperti è la sua altissima percentuale di proteine. Questo renderebbe i lupini un valido sostituto di quegli alimenti ricchi di proteine animali, come carne e uova. Ecco perché può diventare una crema gustosa per la pasta o per una vellutata o la star del secondo piatto.

Possiamo acquistare i lupini secchi o già precotti in barattolo, come la maggior parte dei legumi. Se poi vogliamo sperimentare ancora, troviamo in commercio anche la farina di lupini, per creare farinate, focacce e altri pani più leggeri e senza glutine.

Questo gustoso alimento poco conosciuto è consigliato dagli esperti perchè aiuterebbe ad abbassare glicemia e colesterolo

Oltre a essere ricchi di proteine, i lupini favorirebbero anche il normale funzionamento dell’intestino grazie a un’alta concentrazione di fibre. Allo stesso tempo, sono privi di glutine e poveri di grassi, il che li rende l’alimento ideale per chi soffre di intolleranza al glutine o vuole dimagrire. In più, i lupini avrebbero anche un effetto saziante.

Questo legume è anche ricco di sali minerali importanti, come calcio, ferro e magnesio.

Secondo gli esperti, poi, i lupini sarebbero dei validi alleati nella riduzione dei livelli di glicemia e colesterolo.

Ricordiamo, però, che se consumati in quantità eccessive, i lupini potrebbero provocare un effetto lassativo. Inoltre, dovremmo evitare di mangiarli se sentiamo un sapore amaro, segnale della presenza di una sostanza tossica. Infine, potrebbero non essere adatti a chi già soffre di allergie o intolleranze per altri legumi.

