Questo gustosissimo frutto definito amico delle donne perché contrasta i dolori mestruali e agevola la fertilità è ottimo come digestivo e diuretico

I lamponi sono un frutto dal colore ricco e dal sapore dolce e succoso. Deliziosi e versatili, i lamponi hanno un ottimo profilo nutrizionale che li rende una delle scelte più salutari nel reparto ortofrutticolo del nostro supermercato. Sono, infatti, un’ottima fonte di vitamine, minerali e antiossidanti. Una tazza di lamponi fornisce oltre il 50% del fabbisogno giornaliero minimo di vitamina C. Forniscono vitamina E, vitamine del gruppo B, magnesio, rame, ferro e potassio. I lamponi sono anche uno dei frutti più poveri di zucchero, con soli 5 grammi per tazza, rispetto ai circa 20 gr in una mela media. Tutte queste proprietà rendono i lamponi uno dei frutti di bosco più apprezzati. Ma i vantaggi di un consumo giornaliero di questo frutto non sono finiti.

Questo frutto viene anche chiamato “amico delle donne” grazie ai suoi effetti positivi sull’intero apparato riproduttivo femminile. Il macerato glicerico del lampone, infatti, ha effetti benefici su tutta la sfera genitale della donna. Ristabilisce l’equilibrio ormonale e rilassa la muscolatura dell’utero, riducendo in questo modo anche i dolori premestruali. Il consiglio è prenderne 30 gocce in poca acqua prima di colazione e prima di dormire, dal 15esimo giorno dopo l’inizio dell’ultima mestruazione fino al termine del ciclo. In 3-4 mesi le mestruazioni si normalizzeranno. Il macerato glicerico di lamponi viene in aiuto anche delle donne che fanno fatica a rimanere incinta in quanto agisce sugli squilibri ormonali. Si consiglia di assumerlo nella stessa quantità e modalità.

Il lampone è ottimo anche come digestivo e diuretico

Una tazza di lamponi racchiude ben 8 gr di fibra alimentare, un terzo dell’obiettivo minimo giornaliero. Questo contenuto di fibre e acqua nei lamponi può aiutare a prevenire la stitichezza e mantenere un apparato digerente sano. La fibra favorisce, infatti, la regolarità dei movimenti intestinali, fondamentale per l’escrezione quotidiana delle tossine. La fibra contribuisce anche a dare un senso di sazietà e attenua la glicemia rallentando la digestione. Il lampone è utilizzato anche come lassativo o diuretico naturale, berne l’infuso è consigliato in caso di diarrea e per contrastare i dolori allo stomaco.

I lamponi sono disponibili tutto l'anno, freschi o congelati. Controllare l'etichetta di altri prodotti a base di lamponi perché potrebbero contenere zuccheri aggiunti.