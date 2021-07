Per chi già ce l’ha in giardino, è prossimo alla fioritura e possiamo approfittarne per testarne il profumo intensissimo che si estende in tutta l’aria circostante.

Parliamo del cloredendrum trichotomum. E questo grazioso alberello può essere coltivato nel nostro giardino per un profumo irresistibile ed è diffusissimo in Val Padana per la sua capacità di resistere al gelo fino ad una temperatura di -15°. Ha i natali in Giappone, da cui il nome reso in italiano di “clerodendro giapponese”.

La forma particolare

Non si tratta di una pianta piccola ma di un alberello sfiziosissimo che può rappresentare un tocco di raffinatezza nel nostro giardino, soprattutto per via dell’inflorescenza che espande un profumo tutt’intorno.

Può raggiungere un’altezza massima di 6 metri ma può fermarsi a due se pratichiamo un determinato tipo di potatura a cespuglio.

Questo grazioso alberello può essere coltivato nel nostro giardino per un profumo irresistibile

In primavera emette delle grandi foglie di colore verde scuro, un po’ maleodoranti in verità, anche se bisogna considerare che in Asia le utilizzano e consumano lesse.

Tra pochi giorni, ad agosto, inizieremo a sentire un profumo capace di estendersi anche a diversi metri di distanza dal cespuglio. Produrrà, infatti, fiori bianchi che a settembre si trasformeranno in bacche curiose che reggono sui rami per diversi mesi.

Peculiarità

Questo cespuglio di cui non possiamo privare il nostro giardino per renderlo davvero singolare, sopporta il gelo e il caldo torrido e afoso. Normalmente bel tollera clima freschi e mal sopporta la salsedine, quindi si adatta di più in zone interne.

Ama il sole pieno, quindi meglio piantarlo in zona ben esposta e non richiede particolari premure e attenzioni per la coltivazione.

Il periodo ideale per la semina è la primavera e la riproduzione può avvenire per seme, per talea o per divisione dei pollini basali.

Nel caso, possiamo sempre rivolgerci al nostro vivaista di fiducia per procurarci i semi o la talea e iniziare questa nuova e meravigliosa coltura.