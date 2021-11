Che sia dolce o salato, il rotolo farcito è una ricetta semplice e veloce che può dare davvero tantissime soddisfazioni. Non solo a chi l’ha preparata, riuscendo nell’impresa di non romperla durante la stesura e la chiusura del rotolo, ma anche per chi la assapora.

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già visto sia come realizzare questo rotolo dolce ai frutti di bosco, sia come preparare questo rotolo salato alle zucchine.

Oggi ritorniamo sui binari del dolce e vediamo come preparare questo golosissimo e delizioso rotolo farcito di pistacchi farà venire l’acquolina in bocca davvero a chiunque.

Ingredienti per la pasta biscotto

5 uova;

60 grammi di farina di pistacchi;

80 grammi di farina 00;

70 grammi di zucchero semolato.

Ingredienti per la crema al pistacchio

200 grammi di mascarpone;

150 grammi di crema al pistacchio.

Procedimento

Innanzitutto prepariamo la nostra pasta biscotto ai pistacchi. In una ciotola inseriamo le uova intere e lo zucchero e, con l’aiuto di fruste elettriche, montiamo il tutto.

Quando il composto risulterà soffice e spumoso, aggiungiamo la farina di pistacchi e continuiamo a montare, abbassando la velocità delle fruste. A questo punto, poco per volta aggiungiamo anche la farina 00 setacciata e continuiamo a mescolare.

Una volta amalgamati bene tutti gli ingredienti, versiamo il composto su una teglia foderata con carta forno ed inforniamo. La cottura deve essere gestita in base al proprio forno, ma in linea generale, con una temperatura di 180 gradi, dovrebbero bastare 12 o 13 minuti.

Continuiamo la preparazione di questo golosissimo e delizioso rotolo farcito di pistacchi farà venire l’acquolina in bocca davvero a chiunque

Una volta cotta la pasta biscotto, riponiamola su un foglio di carta, cospargiamola di zucchero semolato e ricopriamola con pellicola trasparente. Questo semplice trucchetto ci permetterà di non rompere la pasta biscotto quando sarà il momento di arrotolarla.

Mentre la pasta biscotto si raffredda, in una ciotola inseriamo il mascarpone ed incominciamo ad ammorbidirlo, mescolandolo più volte. Dopo di che, aggiungiamo la crema di pistacchio e continuiamo a mescolare finché non verrà fuori una crema omogenea.

Ora, stacchiamo delicatamente la pellicola dalla pasta biscotto e spalmiamoci la nostra crema di pistacchio, lasciandone una parte per la guarnizione. Arrotoliamo partendo dalla base ed aiutandoci con la carta forno e, una volta chiuso, riponiamolo in frigorifero per circa un’ora. Trascorso il tempo necessario, possiamo servire, aggiungendo sulla superficie la parte restante di crema al pistacchio ed un po’ di granella