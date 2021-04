Spesso le donne si trovano in difficoltà nella vita di tutti i giorni. Soprattutto quando sono da sole. Per questo vanno spesso in giro munite di dispositivi di sicurezza. Come ad esempio lo spray al peperoncino.

Per fortuna, però, esistono anche molti altri oggetti che non sono di offesa, ma propriamente di difesa. E che possono essere facilmente camuffati. Oggi parleremo di uno molto particolare: questo gioiello glamour farà invidia alle nostre amiche, ma può anche salvarci la vita in caso di bisogno.

Bigiotteria super fashion

Molte di noi, non avendo paura di incappare in fregature, quando desiderano comprare bigiotteria, si affidano agli acquisti online. In questo modo, infatti, i gioielli vengono spediti direttamente al proprio indirizzo.

La maggior parte dei siti sono esteri. E a volte addirittura anche non europei. Queste aziende stanno affinandosi ed espandendosi, inserendo anche delle nuove funzionalità all’interno dei loro prodotti. Vediamo insieme una di queste.

La funzione nascosta

Esistono diverse marche online, che oltre a produrre dei braccialetti e dei ciondoli molto carini, si focalizzano su un tema importante: la sicurezza.

Infatti, i loro modelli contengono una medaglietta con un sensore nascosto, collegato a un’app che bisogna scaricare sul telefono. Premendolo per un tot di volte è possibile avvisare del fatto che ci si trova in una situazione di pericolo o di forte disagio. In questo modo i nostri contatti più vicini saranno al corrente del nostro “status” e potranno darci una mano. Oppure chiamare addirittura la Polizia. Questi prodotti si possono trovare online digitando le seguenti parole: “smart SOS jewelry”

Oggi abbiamo come spiegato perché questo gioiello glamour farà invidia alle nostre amiche, ma può anche salvarci la vita in caso di bisogno. Se si è interessati a scoprire altri trucchi per essere sempre al sicuro, basta cliccare qui e leggere questo articolo molto simile: “Nessuno lo sa ma questa impostazione nei nostri telefoni può salvare la vita ed è facilissima da attivare”.