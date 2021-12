Ogni cosa in questo periodo aiuta a rendere magica l’atmosfera. Gli addobbi natalizi, la neve, le rimpatriate, i doni e il fatto che inspiegabilmente ci si sente tutti più magnanimi e speranzosi, ma non solo. Di certo non può mancare il buon cibo, le visite improvvise, gli auguri inaspettati e i giochi. Tanti giochi non solo per divertirsi, ma anche per liberare la mente e godersi momenti di puro piacere.

Durante le festività natalizie, infatti, è tradizione mettersi intorno ad un tavolo con amici e parenti e tentare la sorte giocando a tombola, a carte o al mercante in fiera. Si trascorrono così i freddi pomeriggi invernali o i dopocena all’insegna dell’intrattenimento con chi si vuole bene.

Questo gioco originale ed esilarante allieterà le festività donando momenti di puro divertimento

I classici giochi, che spesso si utilizzano, con il tempo rischiano di diventare noiosi e ripetitivi. Fortunatamente, però, esistono una miriade di modi per potersi svagare in compagnia senza pensieri. Infatti, questo gioco originale ed esilarante allieterà le festività donando momenti di puro divertimento.

Si tratta del gioco dell’assassino. Si va dai 5 giocatori in su fino ad un massimo di 15 partecipanti. Oltre si creerebbe solo confusione. Si sta tutti intorno ad un tavolo in modo da riuscire a guardarsi negli occhi.

Il mazziere distribuisce ad ognuno una carta coperta. Colui che riceve il re di cuori è il commissario, chi riceve l’asso di picche è l’assassino, mentre tutti gli altri sono civili. La cosa più importante è che i giocatori non devono rivelare a nessun altro il proprio ruolo.

Quando il gioco inizia, l’assassino inizia ad uccidere i giocatori facendo l’occhiolino. Chi viene ucciso dovrà rivelare la sua carta e dichiararsi morto. Attenzione però, perché nessun morto può rivelare l’identità dell’assassino: rovinerebbe il gioco a tutti.

L’obiettivo principale dell’assassino è quello di eliminare tutti i civili o il commissario. Compito, invece, del commissario è scoprire l’assassino indicando un giocatore e facendogli voltare la carta. Se dovesse sbagliare, e invece che all’assassino facesse scoprire la carta ad un civile, verrebbe eliminato e vincerebbe automaticamente l’assassino.

Varianti con ruoli aggiuntivi

Si può aggiungere il ruolo dell’infermiera, quello dell’aiutante dell’assassino o entrambi contemporaneamente. La donna di cuori sarà l’infermiera, che potrà resuscitare i morti mandando bacetti volanti. Dovrà stare attenta a non farsi scoprire dall’assassino, che in tal caso la eliminerebbe subito (con l’infermiera infatti il gioco non avrebbe mai fine). Il jack di picche, invece, è l’aiutante che può uccidere in vece dell’assassino, sempre facendo l’occhiolino. L’aiutante, però, non può essere arrestato dal commissario che se dovesse sbagliare facendo voltare la carta dell’aiutante anziché quella dell’assassino, perderebbe automaticamente.

Non resta che giocare!