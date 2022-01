Educare i nostri amici a quattro zampe può non essere semplice. Ogni cucciolo che entra in famiglia è un individuo speciale con una storia e un carattere diverso. Ecco perché, quando si accoglie un nuovo cane, è necessario costruire da zero la relazione. Infatti, ci sono situazioni in cui, anche chi non è alle prime armi, si lascia prendere dall’ansia o dallo sconforto.

Come insegnare al nuovo arrivato a non fare i bisogni in casa? Perché il cane continua a tirare al guinzaglio come se volesse scappare via? Più volte, nella rubrica Animali di ProiezionidiBorsa, abbiamo affrontato temi che riguardano l’educazione del cane. Abbiamo anche visto che in base alla razza del cucciolo possono cambiare abitudini, indole e presentarsi difficoltà sempre diverse.

Nell’articolo di oggi vogliamo affrontare un tema particolarmente sentito, specialmente dai padroni di cani di taglia piccola.

Infatti, questo gesto che molti fanno con il proprio cane è rischioso perché potrebbe provocare situazioni molto spiacevoli

Scopriamo insieme di cosa si tratta. Quando si prende un cucciolo, il primo istinto dell’umano è di proteggerlo da qualsiasi cosa. La tenerezza dei suoi occhi lo fa apparire indifeso anche di fronte ai fili d’erba del parco. Stesso istinto provano i padroni di cani di taglia piccola o mini. Ogni altro cane che si avvicina sembra un potenziale nemico.

Allora, viene spontaneo difendere il nostro amico e quindi prenderlo in braccio, ma è proprio questo gesto che molti fanno con il proprio cane è rischioso perché potrebbe provocare situazioni molto spiacevoli. Infatti, pur volendo fare un’azione di bene, in realtà per prima cosa stiamo privando il cane del suo istinto e della possibilità di fare esperienza. Conoscere altri della sua specie e imparare mimica e i segnali comunicativi è importantissimo sin da cucciolo. Anche esplorare e catalogare gli odori è importante. Più lasceremo il nostro cucciolo libero di fermarsi ad annusare, più consapevolezza ed equilibrio dimostrerà da grande.

In seconda istanza, siamo sicuri che prendendo il cucciolo o il cane in braccio stiamo evitando un brutto incontro con un suo simile? L’atto di alzare da terra un cane piccolo scatena nel cane grande un istinto di predazione. Qualcosa che si alza velocemente diventa immediatamente una preda. Ecco perché capita che l’altro cane si ecciti e cominci a saltare per raggiungere l’oggetto del desiderio. Si rischia anche che questa sovraeccitazione si trasformi in aggressività e che l’altro cane morda noi o aggredisca il nostro cane. Per evitare che ciò accada, meglio restare calmi e intervenire solo se l’incontro si rivela veramente pericoloso.

