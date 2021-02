La natura non ha mai smesso di stupirci, e mai smetterà di farlo. Capita infatti spesso di scoprire degli esemplari di animali che probabilmente fino a quel momento neanche avevamo sentito nominare. Difatti l’evoluzione ha portato gli esseri viventi a presentare caratteristiche completamente diverse tra loro. Alle volte queste differenze le troviamo anche all’interno della stessa specie.

L’animale domestico per eccellenza

Insieme al cane ovviamente, considerato come il migliore amico dell’uomo, l’animale domestico per eccellenza è rappresentato dal gatto. Come esseri umani abbiamo con il tempo sviluppato un incredibile amore e affetto per questi felini, tanto da accoglierli nelle nostre case. La specie presenta tantissime razze diverse, e alcune di queste sono straordinarie proprio per alcune loro caratteristiche fisiche. Infatti questo gatto è talmente particolare che ha la coda di un leone e suda come noi.

Il gatto Sphynx

La razza di gatto conosciuta con il nome Sphynx è diventata con il tempo molto popolare sia nel continente americano che in quello europeo. Parliamo di un gatto di origine canadese, con una storia alle spalle interessante. Si tratta infatti di una razza creatasi come conseguenza di una mutazione genetica. Proprio per questo motivo, il felino presenta non poche peculiarità. Infatti questo gatto è talmente particolare che ha la coda di un leone e suda come noi.

Ma la sua caratteristica principale, che lo ha fatto diventare molto conosciuto, è il fatto che non presenta alcun tipo di pelo. La pelle di questo micio dunque non è coperta da un manto peloso, ma solo da una lievissima peluria impalpabile, motivo per il quale è anche chiamato “il gatto nudo”.

Oltre a necessitare di attenzioni diverse soprattutto in caso di basse temperature, la mancanza di pelo presenta anche altre conseguenze. Infatti il gatto Sphynx, incredibilmente, suda esattamente come noi umani. Quando fa caldo possiamo vedere la pelle bagnarsi di sudore, proprio a causa della sua nudità. Non tutto il corpo però è privo di pelo. Infatti un’altra interessante caratteristica riguarda la coda. Se la base si presenta completamente glabra, la parte finale invece è ricoperta da un ciuffo di pelo lungo, proprio come quella del re della savana. Neanche a dirlo, per la sua particolarità questo gatto è amatissimo e costosissimo per chi decide di acquistarlo presso gli allevamenti.