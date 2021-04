Stiamo avvicinandoci a grande falcate al mese di maggio, periodo di massima potenza e splendore della primavera. Gli animali escono dal letargo e la natura finalmente si risveglia dopo mesi di gelo. Lo stesso fanno i nostri istinti. E allora perché non tentare il nostro partner con una primizia tipica di questa stagione? Questo frutto sempre presente sulle nostre tavole può essere la chiave per trasformare una cena romantica in una serata bollente. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Le fragole

Stiamo parlando di uno dei frutti più apprezzati in assoluto, le fragole. Queste vengono infatti servite sotto forma di macedonia o impiegate nella preparazione di molteplici dessert. Non tutti però sanno che hanno anche un vantaggio da non sottovalutare: sono uno dei più noti afrodisiaci esistenti. Gli antichi greci lo sapevano bene: le consumavano infatti poco prima di dedicarsi ad una notte di amore. Le fragole sono un alleato ideale per scaldare in fretta una serata noiosa e routinaria. Per massimizzare il risultato l’ideale è affiancarle con un altro cibo che presenti le medesime proprietà, come ad esempio il cioccolato.

Un afrodisiaco

I semi presenti all’interno delle fragole sono ricchi di zinco, elemento essenziale per la produzione di testosterone. Quest’ultimo è un ormone generalmente associato agli uomini dato che nella fase di sviluppo rende possibile lo sviluppo di caratteristiche fenotipiche maschili. Non tutti sanno che però è anche responsabile dell’aumento del desiderio. In queste circostanze i suoi livelli si innalzano in entrambi i sessi.

Oggi abbiamo spiegato perché questo frutto sempre presente sulle nostre tavole può essere la chiave per trasformare una cena romantica in una serata bollente. Se invece siamo solo interessati a preparare una deliziosa macedonia, ecco qui un consiglio per condirla al meglio: “In pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone”.