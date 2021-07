Con un precedente articolo, che potrete leggere qui, abbiamo sfatato il mito che la frutta secca fa ingrassare. Oltre ad aver visto che non fa ingrassare, abbiamo evidenziato come, se mangiata nella quantità giusta, fa addirittura bene al nostro organismo.

Anche oggi con il Team di ProiezionidiBorsa ci soffermeremo ancora sulle mandorle.

Sappiamo bene come questo frutto a dir poco delizioso, ha il potere di farci dimagrire più facilmente, perché aiuta a combattere la fame nervosa.

Le mandorle sono quindi un ottimo “spezza fame” gustoso e sano, oltre ad essere ricche di tante altre proprietà.

Ma questo frutto ottimo per la linea se messo in ammollo fa ancora più bene

Essendo ricche di grassi sani, vitamine e minerali, le mandorle non dovrebbero mancare nella nostra dieta.

Non dimentichiamo poi che oltre ai tanti benefici, prestano per la preparazione di tante ricette, soprattutto in pasticceria. La pasta di mandorle, infatti, le cui origini pare siano siciliane, si presta bene per la preparazione di molti dolci.

E questo ovviamente non solo in Sicilia ma un po’ in tutte le pasticcerie, soprattutto del Sud Italia.

Possiamo tranquillamente affermare infatti che ogni regione ha i suoi dolci a base di pasta di mandorle.

Ma ecco il trucchetto in più

Mettendo un attimo da parte i dolci, e tornando all’utilizzo delle mandorle soprattutto come spezza fame, pochi conoscono questo trucchetto.

Mettendole in ammollo e lasciandole riposare per tutta la notte, i benefici di questi deliziosi frutti aumenteranno.

Infatti, immergendo le mandorle in acqua prima di tutto sarà molto più semplice eliminare la buccia di colore marrone che le ricopre. Ma vi è di più!

Infatti nel momento in cui si lasciano riposare nell’acqua, diventano molto più digeribili.

