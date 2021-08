Si chiama Cupuaçu ed è un albero che cresce nei paesi del Sud America, soprattutto Colombia, Perù e Brasile del Nord.

Il nome scientifico Theobroma grandifolium ci rivela la sua parentela con il cacao (Theobroma cacao), entrambe specie tipiche della foresta amazzonica. Gli alberi raggiungono un’altezza tra i 5 e i 15 metri coperti di foglie scure che possono raggiungere anche i 30 cm di lunghezza. Ma quello che ci interessa è il frutto omonimo dalla forma oblunga, il guscio marrone e lungo fino a 20 cm. L’esterno, un legnoso esocarpo che crea una leggera lanugine, tradisce però la squisitezza interna. Questo frutto non sembra per niente gustoso, in realtà la sua polpa dolcissima ci sorprenderà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’interno, bianco e cremoso, infatti è similare al cacao mixato con un vago aroma di ananas e banana. È decisamente un sapore unico nel suo genere.

Si merita il posto tra i super frutti

Il Cupuaçu oltre ad essere uno dei più gustosi frutti tropicali, è un possibile candidato al posto di “super frutto” per via dei suoi valori nutrizionali. È infatti ricchissimo di fibre, acidi grassi esattamente come il cugino cacao, vitamine A e C, sali minerali. Se ne possono anche trarre prodotti erboristici come integratori e pillole. Data infatti la sua ricchezza di potassio, magnesio, ferro e calcio il Cupuaçu può essere un alleato per chi svolge attività sportiva.

La sua polpa che a prima vista è omogenea in realtà è divisa in semi. Bastano pochi colpi decisi con un martello su una superficie dura per aprire l’esocarpo durissimo.

Questo frutto non sembra per niente gustoso in realtà la sua polpa dolcissima ci sorprenderà

Ma come si utilizza questo frutto gourmet? La purea interna dolcissima può essere la base per frullati, succhi o macedonie, gelati e dessert di ogni tipo e altre ricette vegan friendly.

Un’idea molto gustosa e fresca è la crema o mousse di Cupuaçu dove la polpa si può amalgamare a piacimento con yogurt, ricotta o scorza di limone.

La classica ricetta della mousse al Cupuaçu prevede semplicemente una tazza di polpa di Cupuaçu, una di latte condensato e una porzione di panna acida. Sbattiamo tutti gli ingredienti in un frullatore, conserviamo in frigo fino a quando la crema non si rafferma. Serviamo infine con altra frutta a pezzetti come ananas o banana in accompagnamento.

Inoltre con la polpa è possibile creare il cosiddetto burro di cupuaçu, con caratteristiche simili al burro di cacao, che ha un’azione idratante e viene per questo utilizzato nella preparazione di prodotti cosmetici.

Insomma la combinazione benefica di questo frutto, tra vitamine e acidi, insieme alla sua squisitezza lo rende una risorsa incredibile e fortemente ricercata. Del resto nelle lingue locali dell’Amazzonia Cupuaçu significa “frutto degli Dei”. E come dargli torto!