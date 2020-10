Sappiamo quanto l’alimentazione sia importante per la nostra salute. Infatti, siamo ciò che mangiamo. E non c’è frase più vera di questa. Condurre uno stile di vita sano può sicuramente aiutarci a combattere diversi problemi che potremmo incontrare nel corso della vita. Ma conoscere tutte le proprietà dei cibi che mangiamo può davvero cambiarci la vita. Come in questo caso. Infatti, questo frutto miracoloso potrebbe sconfiggere il rischio di avere tumori e Alzheimer. Lo dice una ricerca scientifica!

I lamponi nemici dell’Alzheimer

Il frutto miracoloso di cui stiamo parlando è il lampone. E a svelarci le sue proprietà nella prevenzione di malattie come l’Alzheimer è una ricerca condotta dal Torrey Pines Institute for Molecolar Studies. Gli studiosi hanno confrontato quasi 2.000 sostanze contenute in questo frutto, con quelle presenti nei farmaci utilizzati. E hanno notato come i lamponi possano migliorare il livello di attenzione di ognuno di noi e la nostra memoria. Ma non è l’unico studio in favore di questa tesi. A intervenire, anche uno studio della Tufts University, che ha confermato questa teoria. Perciò, il declino cognitivo che si presenta a causa dell’Alzheimer, può essere combattuto a tavola per cominciare!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le proprietà dei lamponi nel prevenire il rischio di tumori

Non solo Alzheimer, ma anche tumori. A confermare le proprietà dei lamponi in questo caso è uno studio dell’Ohio State University Comprehensive Cancer Center. Questo frutto, infatti, potrebbe davvero essere utile per la prevenzioni dei tumori. Questo grazie al fatto che contiene diversi antiossidanti che proteggono le cellule e impediscono la formazione di quelle neoplastiche. In questo caso, ad aiutare davvero la nostra salute, sono i lamponi neri. Perciò, questo frutto miracoloso potrebbe sconfiggere il rischio di avere tumori e Alzheimer. Lo dice una ricerca scientifica e di questo possiamo fidarci!

Approfondimento

Mantenere in salute la prostata con l’aiuto dell’alimentazione