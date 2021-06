L’albicocca è un frutto gustoso da mangiare ma può essere di aiuto anche in altro. Infatti questo frutto ha effetti benefici su più parti del corpo umano se utilizzato nei modi e nei tempi giusti.

La polpa dell’albicocca contiene beta-carotene, sali di magnesio e potassio e tante vitamine. Perciò chi spesso esegue maschere e scrub legge spesso sull’etichetta la presenza di estratti di albicocca. Dunque un frutto veramente amico della pelle che va consumato tutto, compreso il nocciolo. Solitamente, ognuno di noi, quando mangia l’albicocca getta il nocciolo. Invece in pochi sanno che da questo si estrae un olio miracoloso.

Scopriamo le proprietà e i benefici dell’olio di albicocca

Questo prodotto spesso viene usato per nutrire il cuoio capelluto per la presenza di acidi insaturi. Ebbene distribuendo questo prodotto perfettamente su tutta la lunghezza dei capelli li nutriamo dalla radice alle punte.

Dunque almeno una volta all’anno l’olio di albicocca bisogna usarlo nel modo più appropriato. Come abbiamo visto ha un potere straordinario per idratare, nutrire, proteggere e rigenerare i capelli.

Come usare l’olio di albicocca sui capelli

Quando laviamo i capelli basta aggiungere un cucchiaino di olio di albicocca ad un comune shampoo. Successivamente mescolare bene il composto. Una volta lavati i capelli con shampoo e olio di albicocca l’effetto è sorprendente.

I capelli saranno lisci, lucidi e il cuoio capelluto apparirà rigenerato. Molte persone usano l’olio di albicocca anche come protezione solare naturale per i capelli, perché in grado di assorbire i raggi solari nocivi.

I benefici su altre parti del corpo

Ora spostiamo la nostra attenzione sull’uso dell’olio di albicocca su altre parti del corpo. La presenza di flavonoidi dell’olio di albicocca aumentano la resistenza della pelle ai batteri patogeni. Invece la presenza di vitamina A regola l’attività delle ghiandole sebacee. In questo modo il sebo eccessivo non la passa facilmente liscia.

Farmacie ed erboristerie hanno sugli scaffali prodotti di prima qualità. Una volta acquistata la confezione di olio è meglio consumare il prodotto entro 20 giorni.