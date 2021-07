La frutta e la verdura sono importantissimi d’estate perché ci forniscono vitamine, sali minerali e zuccheri. Inoltre, sono anche ricche di fibre e apportano acqua in alcuni casi mantenendo equilibrata la nostra idratazione.

Alcuni frutti sono buonissimi e si prestano perfettamente sia come dessert che come secondo piatto. Un esempio è il melone, che con i suoi eccipienti ci aiuta molto d’estate. Questo frutto estivo arancione ci farà abbronzare meglio ed ha delle proprietà incredibili, vediamo quali sono.

Proprietà del melone

Il melone è un frutto della famiglia dei cucurbitacei come la zucca. I frutti di questa famiglia stimolano il funzionamento della cistifellea e riducono del 70% il rischio di calcoli biliari.

La caratteristica principale è la presenza del beta-carotene da cui il suo colore arancione. Questo contiene molta vitamina A e alcune varietà contengono anche il SOD (superossido dismutasi). Questo enzima è un antiossidante ed è spesso utilizzato nei complementi alimentari come integratore. Ecco perché questo frutto estivo arancione ci farà abbronzare meglio ed ha delle proprietà incredibili.

Proprietà antiossidanti e diuretiche per dimagrire

Questo frutto contiene una sostanza capace di impedire alle piastrine di aggregarsi fra di loro. Di conseguenza impedisce la formazione di coaguli sanguigni e migliora la circolazione.

Alcuni ricercatori dell’università di Montpellier hanno studiato l’effetto dell’estratto di melone ricco di SOD. Sembra che nutrendosi con una dieta ricca di grassi ma aggiungendo come complemento l’estratto di melone, l’effetto ingrassante sia notevolmente ridotto. In più il tasso di trigliceridi nel sangue diminuisce del 68% rispetto a chi invece non assorbe l’estratto di melone.

Inoltre, questo frutto buonissimo è ottimo anche per la pelle, e vale la pena quindi sfruttarne tutti i benefici prima dell’arrivo dell’autunno.

Infine per sfruttare tutti i benefici di questo frutto consigliamo questa ricetta ottima, leggera e dietetica per preparare un zuppa di melone e rosmarino.