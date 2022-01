Questo frutto è un concentrato di vitamina C e potassio ma molti non sanno come consumarlo e lo lasciano al supermercato

Se alcuni frutti esotici come banane, avocado e ananas sono ormai entrati a tutti gli effetti a far parte della nostra dieta, e tutti sanno come consumarli, ce ne sono altri che ancora non hanno conquistato gli italiani. Tra questi c’è un frutto troppo spesso sottovalutato e ignorato. Parliamo della papaya. Quanti italiani non hanno mai mangiato una papaya, oppure sono diffidenti e non sanno come prepararla? Questo frutto ha però moltissime potenzialità, ed oltre ad essere un concentrato di elementi nutritivi, è una vera delizia.

La papaya è originaria dell’America centrale, dove le popolazioni locali la conoscono e la utilizzano già da diversi secoli. Oggi è coltivata in molte zone temperate e tropicali di tutto il Mondo ed è ormai approdata anche nei nostri supermercati. Ma molti italiani la lasciano sugli scaffali perché non sanno come va consumata. Ed è un vero peccato. Infatti, questo frutto è un concentrato di vitamina C che dovremmo senza dubbio mettere nel carrello. 100 grammi di papaya contengono infatti circa 60mg di vitamina C e 140mg di potassio. Questo frutto è inoltre un’ottima fonte di antiossidanti che ci aiuta a prevenire l’invecchiamento delle cellule. Ma come si consuma?

La papaya, da sola, può non essere di nostro gradimento. Ha infatti un sapore molto delicato, soprattutto se è di importazione e quindi probabilmente non è stata raccolta ben matura. Per questo, il suo uso migliore è nelle insalate, negli smoothie e nei frullati, dove dà il meglio di sé, oltre a regalare un bellissimo colore arancio acceso alla nostra preparazione.

È buonissima anche al forno o in padella

Ma molti non sanno che la papaya si può consumare anche cotta. Una ricetta famosissima e davvero semplice da preparare è la papaya al forno. Basta tagliare a metà il frutto, eliminare i semi con un cucchiaio, cospargerla con un po’ di zucchero di canna, del pepe, e dello zenzero e infornarla a 180 gradi per circa mezzora. Una volta estratta, cospargiamola con una generosa quantità di succo di limone e serviamo. La papaya è anche un ottimo contorno. Basta tagliarla a cubetti e saltarla in padella con un po’ d’olio, uno spicchio d’aglio, sale, pepe e peperoncino. Da leccarsi i baffi.

