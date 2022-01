La pressione alta è uno dei valori sanguigni più temuti e che si registra in aumento per un numero sempre più alto di persone.

La pressione sanguigna svolge un ruolo fondamentale sulla pressione che il sangue esercita sui vasi sanguigni. Pertanto maggiore sarà la pressione sanguigna maggiore sarà lo sforzo che le arterie dovranno compiere per permettere il passaggio del sangue senza creare danni.

Questo frutto, e non è la banana, vale oro per la salute e aiuterebbe ad abbassare la pressione alta velocemente e senza farmaci

Per queste ragioni è indispensabile mantenere i vasi sanguigni quanto più in salute possibile. Con il passare degli anni, infatti, questa condizione dei vasi va già di per sé peggiorando, divenendo questi meno elastici e meno predisposti agli sbalzi pressori. In più una pressione molto alta potrebbe causare delle micro lesioni dei vasi, le cosiddette cicatrici vascolari.

Ad aggravare una condizione fisiologica c’è lo stile di vita e l’alimentazione condotta nella giovane età e nel tempo. Come consumare alimenti troppo ricchi di grassi saturi, come junk food, merendine, salumi, formaggi in eccesso. Questi aumenterebbero il rischio della formazione delle placche di colesterolo.

Queste placche si depositerebbero nel tempo lungo le pareti dei vasi, in particolare nelle cicatrici vascolari. Questo causerebbe un restringimento del canale di passaggio del sangue. In questo modo il sangue farà più fatica a passare ed eserciterà una maggiore pressione sui vasi. Che con il passare del tempo si indebolirebbero sempre più aumentando così il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari come infarto e ictus.

Per mantenere una pressione nei giusti valori, sarebbe importante prestare attenzione all’alimentazione. Preferire alimenti ricchi di potassio come frutta, cereali, verdura, pesce e agrumi. Diminuire i cibi ricchi di sodio come gli alimenti confezionati e le carni particolarmente processate e i cibi in salamoia.

Il minerale alleato dei vasi

Il potassio sembrerebbe essere un ottimo rimedio naturale per abbassare la pressione in quanto regolerebbe le contrazioni dei muscoli cardiaci. A tal proposito uno degli alimenti con il più alto quantitativo di potassio è la banana che sarebbe preferibile introdurre nell’alimentazione con una cadenza di 3/4 volte a settimana.

Il frutto amico del cuore e delle arterie

Con un contenuto di potassio ancora più alto troviamo l’avocado con un quantitativo pari a 450 mg di potassio per 100 grammi. Ricchissimo anche di vitamine come la A, la C e vitamine del gruppo B. Ideale da consumare da singolo con l’aggiunta di un filo d’olio e del limone, ma anche da aggiungere ad insalate e primi piatti.

Via libera anche al consumo di kiwi e ribes ma anche di sedano rapa, cavolfiore, carciofi e barbabietole. Sì anche alle noci.

In più in caso di pressione alta è possibile ricorrere a qualche piccolo trucchetto per abbassarla velocemente.

Potremmo infatti mettere i piedi in una bacinella di acqua calda così da portare il flusso sanguigno verso la periferia.

Oppure potremmo provare a bere un paio di bicchieri di acqua e a praticare delle tecniche di respirazione profonda.

Infine ricordiamo che in caso di valori eccessivamente alti e protratti nel tempo è sempre bene rivolgersi al proprio medico curante.

Ebbene questo frutto, e non è la banana, vale oro per la salute e aiuterebbe ad abbassare la pressione alta velocemente e senza farmaci.

