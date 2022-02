C’è un frutto che ci ricorda subito le giornate di maggio trascorse all’aperto a fare picnic. Le fragole sono un frutto che conquista grandi e piccini per la sua dolcezza e versatilità. Le possiamo mangiare con la panna, come macedonia con il succo di limone oppure con il gelato. Le fragole di cui parleremo in questo articolo non sono le tipiche spagnole che troviamo in ogni supermercato a maggio. Esiste infatti una varietà tutta nostrana, rigorosamente made in Italy, che è già in piena stagione produttiva. Si tratta della fragola del Metaponto o fragola Candonga.

Questo frutto dolce e succoso sarebbe già disponibile in questa varietà lucana che ha un prezzo abbordabile e dura a lungo

La fragola Candonga si riconosce per il colore rosso acceso, la forma a cono, la polpa rossa e il profumo intenso. Il microclima del Metaponto e i terreni particolarmente fertili rendono la fragola Candonga eccezionale dal punto di vista organolettico. Siamo in Basilicata, nella zona di Scanzano Jonico e il clima mite esalta il gusto di questo frutto coltivato in tunnel serra. Per questo motivo la possiamo trovare nei mercati da febbraio fine a metà giugno.

Proprietà e benefici della fragola della Basilicata

La fragola della Basilicata o Cadonga vanterebbe un contenuto calorico decisamente basso, pari a 27 Kcal per ogni 100 grammi di prodotto. Come ogni fragola vanterebbe un ottimo apporto di ferro, vitamina B12 e acido folico, tutti elementi preziosi per il nostro organismo. La particolarità di questo frutto lucano è inoltre la lunga shelf-life o durata dopo la raccolta. Una volta colta può durare fino a 7 giorni.

Il prezzo delle Fragole Candonga

Pur essendo una varietà di nicchia, il prezzo non è quello delle primizie. Secondo i dati ISMEA questi frutti metapontini sono venduti all’ingrosso a 5,00 al kg. Naturalmente occorre considerare il prezzo più elevato quando vendute al dettaglio. La superficie coltivata sta però aumentando di anno in anno. La quantità, e quindi la disponibilità, starebbe crescendo andando così ad abbassarne il prezzo.

La curiosità

Le fragole così come i kiwi, le mele e le pere, dal punto di vista botanico non sono frutti. Infatti i veri frutti sono i cosiddetti acheni ovvero i semini gialli che si trovano all’esterno della fragola. Questo frutto dolce e succoso sarebbe già pronto per essere gustato aspettando l’estate.

