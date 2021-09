Con l’arrivo di settembre, l’estate si avvicina alla sua fine e anche quest’anno il periodo più caldo e soleggiato sta per finire. Ciò significa non solo la fine delle ferie per molte persone, ma anche l’arrivo del freddo. In più, con il freddo spesso arrivano i primi malanni di stagione, ma ecco che la natura ci viene in aiuto. Infatti, la frutta e la verdura sono ricche di vitamine e di sali minerali che rafforzano le nostre difese.

Continuando a leggere, vedremo come preparare questo delizioso frullato che è pronto in 5 minuti ed è una bomba per rafforzare le difese immunitarie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cosa sono i frullati

I frullati sono delle bevande a base di frutta e/o verdura, miscelati insieme ad acqua o latte. Spesso si tratta di bevande dolci, a cui si aggiunge dello zucchero per esaltarne il gusto e a volte i frullati possono essere ottimi alleati. Infatti, esistono frullati detossificanti, oppure frullati energizzanti, oppure ancora ricchi delle vitamine più disparate.

Prendendo frutta e verdura che per loro natura sono ricche di una determinata vitamina o proprietà, si otterrà un concentrato di quella specifica proprietà. Proprio per questo, per arrivare pronti all’autunno con un sistema immunitario a prova di influenza, basterà scegliere con cura gli ingredienti per un super frullato.

In particolare, la vitamina C rinforza le difese immunitarie e ci protegge da eventuali malanni. Inoltre favorisce l’assorbimento del ferro. Poi, il ferro, il rame e il selenio sono dei sali minerali che aiutano a mantenere forte e resistente il sistema immunitario. Infine, i fermenti lattici che si trovano nel latte proteggono il nostro intestino da eventuali batteri e stimolano la produzione di globuli bianchi. Vediamo quindi come preparare uno squisito frullato.

Questo frullato delizioso e pronto in 5 minuti è una bomba per rafforzare le difese immunitarie

Come descritto in precedenza, esistono alcune sostanze e micronutrienti che aiutano il sistema immunitario e che sono essenziali per affrontare i malanni invernali. Per cui, vediamo come preparare un frullato che contenga questi elementi.

Ingredienti:

succo di 1 arancia e di 1 limone;

100 gr ananas;

1 kiwi;

1 banana;

mezzo bicchiere di latte;

1 cucchiaino di zenzero in polvere;

1 cucchiaino di miele.

Per preparare il frullato, basterà inserire tutti gli ingredienti nel frullatore e frullare per circa 20 secondi.

Il frullato è pronto e si consiglia di berlo subito o al massimo in giornata, per circa 2-3 volte alla settimana.

Approfondimento

La ricetta amata dai guru del benessere per un delizioso succo verde detossificante