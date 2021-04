A volte, senza nemmeno volerlo, finiamo col rompere alcuni dei nostri oggetti. Ci sono gesti che ripetiamo giorno dopo giorno senza nessuna conseguenza negativa. E poi un giorno qualcosa va storto. Tra gli oggetti che sono più spesso vittime dei nostri errori spiccano quelli che teniamo nella nostra cucina.

La causa sta anche nella loro natura: sono spesso di vetro o ceramica. Tra questi ne spicca uno particolarmente fragile che usiamo tutti i giorni. Scopriamo insieme come evitare brutte sorprese.

Più fragile del previsto

Questo fragile oggetto presente in tutte le nostre cucine durerà più a lungo con questo geniale trucco a cui pochi pensano. Parliamo infatti dei bicchieri. Lo sappiamo bene, essendo in vetro è facile rompere questi oggetti. Per questa ragione facciamo già molta attenzione quando li afferriamo. C’è però un caso in cui rischiamo di rompere i nostri bicchieri a cui non pensiamo quasi mai. La colpa spesso non è nemmeno nostra, ma dipende dalla qualità del vetro stesso.

Questa evenienza è inoltre relativamente rara. Per non andare incontro a brutte sorprese possiamo però affidarci alla saggezza di Paesi come la Cina. In Cina è infatti molto comune bere molta acqua calda e tè direttamente dai bicchieri. Perché questo può essere rischioso?

Salvare i nostri bicchieri

Come alcuni di noi sanno, la combinazione di acqua bollente e vetro fragile porta spesso brutte sorprese. Il bicchiere finisce infatti col creparsi. Il rischio è inoltre di ustionarsi con l’acqua calda! Che fare quindi per salvare i nostri bicchieri ed evitare di farci male? La soluzione è molto semplice. Questo fragile oggetto presente in tutte le nostre cucine durerà più a lungo con questo geniale trucco diffuso, come abbiamo detto, in Paesi come la Cina.

Tutto sta nell’inserire un cucchiaino di metallo dentro il bicchiere. Il metallo in questo modo assorbirà il calore in eccesso. Il vetro subirà meno sollecitazioni perché sarà scaldato di meno. Ovviamente questo metodo non è perfetto. Può essere però applicato per ridurre il rischio di ustioni quando dobbiamo versare dell’acqua calda nei nostri bicchieri.