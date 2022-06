L’estate è arrivata. Le giornate calde e piacevoli portano con sé non solo la voglia di uscire e viaggiare ma anche molti insetti ed animali poco graditi. Sfortunatamente, la lotta agli insetti inizia già in primavera e ci accompagna fino all’autunno inoltrato. Pertanto, è necessario organizzarsi e cercare di allontanare questi animali dalle nostre case. In questo periodo, è molto probabile trovare degli insetti che si aggirano in giardino o sui balconi con l’intento di introdursi in casa. Attirate dall’odore e dagli scarti del cibo, questi animali sono capaci di darci il tormento. Una volta entrati in casa possono deporre le uova ed eliminarli a quel punto può essere ancora più difficile. Oggi vogliamo occuparci in particolare di formiche e scarafaggi, 2 insetti molto comuni in questo periodo e che per fortuna possiamo tenere lontani facilmente.

Questo formidabile repellente naturale non solo allontana facilmente scarafaggi e formiche ma rende puliti e profumati anche pavimenti e piastrelle di casa

In commercio esistono molti prodotti per cacciare gli insetti. Pensiamo alle trappole o a dei semplici repellenti. Tuttavia, si tratta di prodotti chimici e soprattutto chi vive con animali domestici o bambini cerca di ridurne l’utilizzo. Per risparmiare sul costo di questi prodotti, ma ottenere lo stesso risultato, possiamo ricorrere a dei semplici rimedi naturali. Infatti, usando prodotti molto comuni, possiamo risolvere questo problema realizzando un profumato repellente naturale. Sarà sufficiente unire 3 ingredienti: sapone di Marsiglia, aceto di mele e olio essenziale all’eucalipto. Il sapone di Marsiglia è un prodotto utile a 360 gradi per la pulizia e l’igiene della casa, ma è anche un fantastico repellente naturale. Anche l’aceto di mele è straordinario, per la cura del giardino in particolare e contro gli insetti. Infine, l’olio essenziale all’eucalipto grazie al suo intenso profumo terrà lontani senza fatica formiche e scarafaggi.

Preparare ed usare il repellente

Aggiungiamo 20 grammi di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie e mezzo bicchiere di aceto di mele in una bottiglia con vaporizzatore. Infine, uniamo 15 gocce di olio essenziale all’eucalipto e vaporizziamo il repellente nei punti critici della casa come i balconi e i davanzali. Inoltre, questo formidabile repellente naturale non solo allontana facilmente gli insetti, ma è anche capace di restituirci pavimenti e piastrelle lucenti. Basterà aggiungere questi ingredienti ad un secchio d’acqua tiepida e potremo lavare i pavimenti e detergere le piastrelle. Gli ambienti risulteranno puliti e profumati e piastrelle e pavimenti saranno lucidi e senza aloni.

Approfondimento

